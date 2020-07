Ein neues Amt für Bevölkerungsschutz, womöglich aussichtsreiche Medikamente, aber auch Fragen zur Immunität und Kritik an einzelnen Kinderärzten. Verantwortliche standen am Dienstagabend Rede und Antwort zu diesen Themen: Was hat der Zollernalbkreis aus der Krise gelernt? Wie ist der aktuelle Stand, und ist der Landkreis auf eine mögliche zweite Welle vorbereitet?