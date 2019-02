Ebingen Valeri Ivanov leitet den Gospelchor

Ebingen / SWP

In Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchenpflege Albstadt wurde die Stelle des musikalischen Leiters des Gospelchores Mitte des Monats ausgeschrieben. „Wir können sie nun kurzfristig, nahezu zum Wunschtermin besetzen“, heißt es von Seiten der Kirchengemeinde. Das Besetzungsgremium der Gesamtkirchengemeinde habe sich für den jungen Valeri Ivanov entschieden.

Valerie Ivanov studiert an der Pädagogischen Hochschule Weingarten. Einen Kurs in Chorleitung hat er erfolgreich abgeschlossen. Ebenfalls kann der 27-Jährige Abschlussprüfungen in den Fächern Gesang und Klavier/Orgel vorweisen.

Er singt in einem Gospelchor, aktuell auch im baden-württembergischen Landesgospelchor Gospelicious, ist bereits seit August 2017 Kirchenchorleiter sowie Vizechorleiter und Gesangslehrer.

Der bisherige Chorleiter wurde im Januar verabschiedet. Die Chorabende finden montags im Gemeindesaal der Thomaskirche statt, im Winterhalbjahr von 19.30 Uhr bis 21 Uhr

Weitere Informationen gibt es bei Hildegard und Helmut Meng unter der Telefonnummer 07431/2646 oder per E-Mail unter Open-Hearts@web.de.