Der genaue Auftrag ist am späten Donnerstagnachmittag noch unklar, wann sie zurückkehren werden ebenso: Zehn Einsatzkräfte des DRK Zollernalb reisen noch am Donnerstagabend zur Unterstützung ins Hochwassergebiet nach Rheinland-Pfalz.

Krankentransportwagen aus Ringingen dabei

Die Führungsmannschaft um Kreisbereitschaftsleiter Markus Maute sowie zwei Krankentransportwagen aus Schömberg und Ringingen fahren in den akut von Hochwasser betroffenen Landkreis Ahrweiler, berichtet DRK-Sprecher Dietmar Dieter auf Anfrage. Dort starben bereits mehrere Menschen, viele werden vermisst.

Hilfe im Verband

Den Zollernälblern schließen sich weitere Krankentransportwagen aus anderen Landkreisen an. Eine mögliche Aufgabe wäre die Evakuierung eines Krankenhauses. Näheres will Dieter am Freitag berichten.

Die Mannschaft fährt laut Dieter zunächst zur Landesfeuerwehrschule nach Bruchsal. Von dort aus geht es noch in der Nacht ins Hochwassergebiet.