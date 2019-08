Der Stickstoffdioxidwert an Endingens Ortsdurchfahrt blieb im ersten Halbjahr 2019 erneut unter dem Grenzwert. Das Regierungspräsidium Tübingen prüft deshalb, ob und welche Verkehrsmaßnahmen aufgehoben werden könnten.

Durchschnittlich 30 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft hat der Passivsammler am Rande der Schömberger Straße in Endingen im ersten Halbjahr 2018 durchschnittlich gemessen. 40 Mikrogramm wären erlaubt.

Die Messwerte liegen also konstant und weiterhin leicht sinkend unter dem Grenzwert. Das zeigt der aktuelle Halbjahresmittelwert der LUBW.

„Aufgrund dieser sehr erfreulichen Entwicklung und der zwischenzeitlich erreichten Differenz zum Stickstoffdioxid-Grenzwert“, wie es beim Regierungspräsidium Tübingen (RP) heißt, prüft das RP nun, ob und gegebenenfalls welche der verkehrlichen Maßnahmen des Luftreinhalteplans aufgehoben werden kann. Das teilt Pressesprecherin Katrin Rochner auf Anfrage mit.

Eines zumindest zeigt sich: Die Maßnahmen wirken

Wird nun die Umweltzone oder Tempo 30 durch Endingen aufgehoben? Sicher ist: Die Verbesserung der Luftqualität seit 2013 – das Jahr in dem die Belastung in Balingen über dem Grenzwert lag und damit die Umweltzone initial auslöste – schreibt das RP der Umweltzone generell, in Endingen der Linksabbiegespur und dem Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt im Speziellen zu.

Würde der Verkehr ohne sie nicht mehr so stetig durch die Schömberger Straße laufen? Würden die Messwerte wieder steigen, wenn man Tempo 30 und Umweltzone abschaffen würde? Das ist unklar. Bevor eine solche Entscheidung getroffen werden wird, sollen laut RP auch andere Umweltbelange wie der Lärmschutz berücksichtigt werden.

Der Luftreinhalteplan hat kein offizielles Ablaufdatum

Dieser Aspekt wiederum lässt es unwahrscheinlich scheinen lassen, dass Tempo 30 durch Endingen aufgehoben wird, hat man doch beispielsweise in Albstadt erst Tempo-30-Zonen eingerichtet, um lärmgeplagte Einwohner an Ortsdurchfahrten wie Lautlingen zu schützen.

Außerdem prüft das RP, ob die Anhörung der möglicherweise betroffenen Stellen zur Aufhebung ausreicht oder ob eine Beteiligung der Öffentlichkeit mit anschließender Einwendungsfrist notwendig sein wird.

Klar ist auch: Der Luftreinhalteplan hat kein offizielles Ablaufdatum. Bislang war von offizieller Seite aus aber immer die Rede von drei aufeinanderfolgenden Jahren, in denen die Grenzwerte unterschritten werden müssen. 2021 könnte so zum letzten Balinger Umweltzonenjahr werden.

Ganz praktisch hatte die Landesregierung dann vor genau einem Jahr auf Anfrage angekündigt, dass eine solche Aufhebung von Maßnahmen geprüft werden könnte, das Ministerium dies aber nicht mache. Ein landesweites Konzept gar soll noch nicht vorliegen.

Landesweit einheitliches Konzept fehlt

Eine erneute Anfrage wurde nun ans RP Tübingen weitergeleitet. Das spricht noch immer nicht für ein landesweit einheitliches Vorgehen, zumal nur von einzelnen Maßnahmen und Prüfungen die Rede ist. Es legt jedoch nahe, dass die Behörde, die solche Konzepte in die Realität umsetzen würde, nun an der Arbeit ist.

Wann ein solches landesweit einheitliches Konzept, das alle Städte mit Luftreinhalteplänen in Baden-Württemberg gleich behandeln soll, angegangen wird, bleibt also weiter unklar.

Dazu müsste die Minderungswirkung der Maßnahme geprüft werden, also ausgeschlossen werden, dass die Grenzwerte wieder überschritten werden könnten, hieß es schon im vergangenen Jahr. Das ist die große Prämisse.

Diesen Nachweis will auch die Stadtverwaltung abwarten, bevor sie sich weitergehend dazu äußert.

Auch das Wetter spielt natürlich eine Rolle

Auch wetterbedingte Schwankungen seien zu berücksichtigen. „Hierfür müssen allerdings die örtlichen Verhältnisse und Entwicklungen mit betrachtet werden“, sagte eine Sprecherin. Wie genau das aussehen könnte, weiß die Landesregierung nicht.

Einen verlässlichen Einfluss der Nord-West-Umfahrung in Weilstetten auf die Verkehrsströme und die Luftqualität in Endingen kann Bürgermeister Reinhold Schäfer derweil noch nicht erkennen. „Hier muss man noch eine gewisse Zeit abwarten“, sagte Schäfer.

