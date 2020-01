Wegen der international angespannten wirtschaftlichen Situation hat der Albstädter Rundstrickmaschinenhersteller Mayer & Cie. mit enormen Umsatzeinbußen zu kämpfen. Als Folge davon wurden in Albstadt rund 90 Arbeitsplätze abgebaut. 30 Arbeitnehmer nahmen das Angebot an, in eine Transfergesellschaft zu wechseln. Am Dienstag war die Situation des Unternehmens Thema bei einer Betriebsversammlung.