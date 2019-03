Der Kreistag beschäftigt sich an diesem Montag mit dem Bauprojekt der zentralen Notaufnahme in der Ebinger Klinik.

Es werde „eine Punktlandung“ versprach Landrat Günther-Martin Pauli im April vergangenen Jahres im Hinblick auf die bauliche EinrichDer tung einer sogenannten zentralen Notaufnahme, kurz ZNA. Sollte das Ziel nicht erreicht werden, dürfte der Rettungsdienst das Albstädter Haus in zwei Jahren nicht mehr anfahren, weil es nicht den dann gültigen, geforderten Standards entspreche.

Die zentrale Notaufnahme (ZNA) wird laut Plan auch eine Notaufnahmestation sowie eine Kurzliegestation mit acht Betten umfassen. Um diese neue, moderne Abteilung umzusetzen, werden die Gebäude im rechten hinteren Teil des Ebinger Klinikums umfunktioniert.

Die Ebinger Wäscherei sowie die Großküche werden für die neue Notaufnahme abgebrochen. Beide Einrichtungen werden in Albstadt nicht mehr benutzt und stehen seit längerer Zeit leer. Die Decken zum Untergeschoss bleiben stehen. Rund 500 Quadratmeter Nutzfläche, so informierte Fechter, stünden somit für die zentrale Notaufnahme zur Verfügung. Etwa 6,2 Millionen Euro sollte die Maßnahme nach der ersten Grobkostenschätzung Anfang 2018 des Architektenbüros Hoppe, Sommer und Partner aus Stuttgart kosten. Laut den jüngsten Unterlagen des Kreistages sieht der Vorentwurfsplan für den Umbau in Albstadt Kosten von rund 6,6 Millionen Euro vor.

In seiner heutigen Sitzung am Montag, 25. März, wird der Kreistag ab 18 Uhr über die anstehende große Baumaßnahme informiert. Nach einer Machbarkeitsstudie im September 2017 waren die Architekten- und Fachplanungsleistungen Mitte 2018 vom beschließenden Bauausschuss vergeben worden.

Es wurden auch die Kosten für verschiedene Bauweisen verglichen. Einerseits wäre eine konventionelle Bauweise möglich, andererseits wurde in Betracht gezogen, mit Fertigbauweise, teils mit vorgefertigten Raumzellen in Stahlrahmenkonstruktion zu arbeiten. Doch aus mehreren Gründen hat bisher die konventionelle Bauweise die Nase vorn. Zunächst ist sie merklich günstiger als die Fertigteile. Zudem wäre eine Herangehensweise mit Fertigbauteilen auch nicht schneller als die konventionelle Art, da sie vermutlich zu einem späteren Baubeginn führen würden.