Balingen Ambros: Tosender Beifall ab dem ersten Ton

Balingen / Von Sabine Stotz

Wolfgang Ambros bewegt auch noch nach 48 Jahren sein Publikum – diesesmal wieder in der Balinger Stadthalle.

Aufbrandender Beifall bereits als er auftritt: Wolfgang Ambros sorgt auch nach 48 Jahren auf der Bühne für einen zu drei Vierteln besetzten großen Saal in der Stadthalle Balingen. Mit „Verwahrlost aber frei“ startet er in den Abend, es folgen viele bekannte Songs wie das melancholische „Wintersunn“ oder das peppige „Zwickts mi“. Mit ihm auf der Bühne stehen seine langjährigen Begleiter und Freunde Günter Dzikowski, der virtuos das Keyboard spielt – und manchmal gemeinsam mit Ambros singt. Auf der anderen Seite sorgt Roland Vogl an der Gitarre und dem Bass für den richtigen Begleitton.

Wolfgang Ambros ist eine Liedermacherlegende: Er versteht es, in seinen Liedern, die aus innerster Seele zu kommen scheinen, die existenziellen Fragen zu besingen. Mit seiner markant-kratzigen Stimme moderiert er sich wienerisch-österreichisch selbst auf bewundernswert lockere Art und Weise. Er erzählt vom Inhalt seiner Songs, die meist sehr tiefgründig sind. Manchmal aber auch von deren Entstehungsgeschichte oder von Alltagsbegebenheiten, die ihn die Texte niederschreiben ließen.

Der Sänger und Songwriter hat sich im Laufe seiner langen Karriere der Arbeit vieler großer Künstler angenommen. Für seinen Musikerfreund und Kollegen, den verstorbenen Georg Danzer, lässt er die hohe Zeit des Austropop in der Balinger Stadthalle wieder aufstehen. Als er schließlich seine großen Hits „Gezeichnet fürs Leben“ und „Samma wieder guat“ singt, gibt es für das begeisterte Balinger Publikum kein Halten mehr. Es fordert mit frenetischem Applaus Zugaben ein und bekommt sie auch: „Skifahrn“ und den „Zentralfriedhof“ – die wohl bekanntesten Hits des Musikers.