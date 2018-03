Meßstetten Täter gesteht Brandstiftung nach fünf Jahren

Meßstetten / Pascal Tonnemacher

Ein Mann hatte 2013 die Wohnung seiner Ex-Freundin in Brand gesteckt. Dafür wurde er jetzt verurteilt.

„Das hat mich innerlich aufgefressen“, sagte der Angeklagte gleich zu Beginn des Verfahrens. Deshalb habe er bereits Ende September 2015 der Polizei in Rheinland-Pfalz gestanden, am 4. September 2013 die Wohnung seiner Ex-Freundin im Meßstetter Bueloch in Brand gesteckt zu haben. Nach dem Brand war er zwar von der Polizei vernommen worden, das Verfahren wurde aber eingestellt.

Richter Ernst Wührl vom Amtsgericht Hechingen verurteilte den Angeklagten wegen schwerer Brandstiftung zu einem Jahr und sechs Monaten Freiheitsstrafe, die zwei Jahre lang zur Bewährung ausgesetzt wird. Außerdem bekommt er einen Bewährungshelfer und muss 1000 Euro zugunsten krebskranker Kinder in Tübingen zahlen. Eine Strafe, die laut Wührl im unteren Bereich liegt. Denn Wührl und auch die Staatsanwaltschaft rechneten es dem Angeklagten hoch an, dass er reinen Tisch machen wolle und sich selbst anzeigte. Er wäre sonst ohne Strafe davongekommen.

Der Tathergang war in der Verhandlung recht schnell geklärt: Der 32-Jährige saß an diesem späten Septemberabend im Jahr 2013 vor dem Computer, trank etwa fünf Dosen Bier und machte sich dann zu Fuß auf den Weg zur Wohnung seiner Ex-Freundin. Dort angekommen habe er gemerkt, dass niemand zu Hause sei. Er kletterte deshalb über einen Balkon im Erdgeschoss und mithilfe des Regenrohrs auf den Balkon seiner Ex-Freundin im ersten Stock. Mit einem Metallstück schlug er gegen 21.30 Uhr ein kleines Loch in das Fenster und warf einen brennenden Grillanzünder, den er auf dem Balkon fand, in das Schlafzimmer der Wohnung. Die Wohnung wurde unbewohnbar.

Warum er letztendlich den folgenreichen Entschluss fasste, konnte sich der 32-Jährige nicht erklären. Im Laufe des Verfahrens stellt sich heraus, dass er das Ende der Beziehung mit seiner Ex-Freundin nicht akzeptieren konnte, sagte der ehemalige Meßstetter. Er sei außerdem angetrunken gewesen. Ein Sachverständiger berechnete einen Blutalkoholwert von rund zwei Promille. Eine verminderte Schuldfähigkeit ergebe sich daraus aber nicht. Wie der Angeklagte selbst angab, hat er ein Alkoholproblem, war den Konsum gewohnt. Selbst die Verteidigung räumte ein, dass der Angeklagte wohl keine Ausfallerscheinungen hatte, da er auf den Balkon klettern konnte.

Im Strafmaß waren sich Verteidigung und Staatsanwältin einig. Der Verteidiger betonte jedoch, dass sein Mandant die Tat nicht geplant haben kann, da er nicht sicher von den Grillanzündern wissen konnte – auch wenn er die Wohnung kannte.