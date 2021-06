Schon seit 18 Jahren drehen die Albstädter Matthias Wissmann und Kevin Hartfiel mit ihren Freunden Filme in ihrer Heimat. Nun wollen sie in Albstadt ihren ersten Langspielfilm produzieren, den emanzipatorischen Thriller „Vergifter“. Mit einer Crowdfunding-Kampagne will ihr Filmkollektiv Ofura Konzept unabhängige Dreharbeiten finanzieren. Unterstützer erwarten verschiedene Dankeschöns.