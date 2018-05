Energie Strom tanken soll in Albstadt bald einfacher werden

Strom tanken soll in Albstadt bald einfacher werden

Albstadt / Dagmar Stuhrmann

Mit der Veranstaltung am 4. Juni in der Zollernalbhalle soll der Startschuss fallen: Nachdem die entsprechenden Fördermittel für die Ausarbeitung eines Elektromobilitätskonzepts zwischenzeitlich bewilligt sind, steht einem verstärkten Einstieg in die Thematik nichts mehr im Weg. Die Bürger können sich einbringen. Beim Workshop mit dem Titel „Elektrifizierung der Mobilität – Regionaler Markt und Chance für zukunftsfähige und alternative Wertschöpfung im kommunalen und gewerblichen Bereich“ wird es darum gehen, wie eine künftige Ladeinfrastruktur aussehen soll.

Wer die Elektromobilität fördern will, muss in erster Linie die dafür nötigen Ladestationen anbieten. Angesichts der Tatsache, dass Albstadt seit 2012 wächst, gibt‘s immer mehr Verkehr auf den Straßen. Staus auf den innerstädtischen Verkehrsachsen sind längst nicht mehr nur zu Stoßzeiten vorprogrammiert.

Dieser Entwicklung wollen die Verantwortlichen im Albstädter Rathaus nicht einfach untätig zusehen. Im Gegenteil: Man will sich rechtzeitig der Aufgabe stellen. Die Elektromobilität bietet enorme Potenziale. „Mehr E-Fahrzeuge sind zwar keine Lösung für das hohe Verkehrsaufkommen“, erklärt Baubürgermeister Udo Hollauer. „Durch die Nutzung von E-Autos werden aber vor Ort die Abgasschadstoffe und Lärmemissionen wesentlich verringert.“

Das nun angestoßene Konzept soll Aufschluss darüber geben, wie eine Ladeinfrastruktur aussehen sollte. Das heißt: Wo machen Stromtankstellen Sinn?

Klar scheint aber wohl schon zu sein, dass etwa im Parkhaus Bahnhof eine E-Tankstelle eingerichtet werden soll, ebenso beim Parkplatz Langwatte. „Solche Tankstellen einfach irgendwo in der Stadt aufzustellen, wäre sicher nicht der richtige Weg“, sagt Bürgermeister Hollauer. Es gehe nun darum, ein schlüssiges Szenario zu entwickeln. Laut Florian Briemle, der als Energiemanager bei der Stadt Albstadt das Thema Stromtankstellen unter seinen Fittichen hat, scheinen „Normallader“ mit einer 22-Kilowatt-Leistung derzeit wohl die bessere Alternative zu sein. „Aktuell ist die technische Ausführung bei E-Autos noch nicht so, dass sie Schnelllader benötigen.“

Das Albstädter Elektromobilitätskonzept soll bis zum Herbst/Winter dieses Jahres auf dem Tisch liegen. Spätestens nächstes Jahr sollen die ersten Stromtankstellen realisiert werden. Außerdem, das ist ebenfalls geplant, sollen auch für den städtischen Fuhrpark E-Fahrzeuge angeschafft werden.

Info Der Workshop „Elektrifizierung der Mobilität“ findet am 4. Juni in der Zollernalbhalle statt. Beginn ist um 18 Uhr.