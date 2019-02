Margrethausen St. Margareta gewährt Tieren Asyl

Margrethausen / Von Hans Raab

Auf privater Basis gibt es in der Philipp-Matthäus­Hahn-Kirche in Onstmettingen zwar schon eine Nistmöglichkeit für die gefiederten Jäger, doch ist die Margrethausener Kirche die erste in Albstadt, die sich an der Aktion „Lebensraum Kirchturm“ des Nabu beteiligt und dafür eine Urkunde samt Plakette erhalten hat. „Kirchtürme sind optimale Orte, um Brutstätten für Turmfalken, Fledermäuse, Schleiereulen, Dohlen und andere Arten einzurichten“, betonte Gerhard Layh vom Vorstandsteam bei der Übergabe der Auszeichnung an Bernd Kramer, den zweiten Vorsitzenden des Kirchengemeinderates.

Ins Leben gerufen wurde die Aktion im Jahr 2007 mit dem Beratungsausschuss für das deutsche Glockenwesen. Damals war der Turmfalke „Vogel des Jahres“ – ein Vogel, der wie kaum ein anderer auf Nistmöglichkeiten in den Kirchtürmen angewiesen ist.

Für die Herstellung des Kastens, der genau in eine Fensternische in Ostrichtung eingebaut wurde, hat die Kirchengemeinde den erfahrenen Vogelkenner und im Bau von Nisthilfen äußerst versierten Karl-Otto Gauggel aus Harthausen gewonnen.

Zusammen mit seinem Namensvetter Konrad Gauggel, Inhaber der Firma Kongau-Türen, der das Holzmaterial zur Verfügung stellte, wurde ein Bauplan in die Tat umgesetzt und die Holzteile zusammengeschraubt. So war es möglich, den Kasten gewissermaßen als Fertighaus einzusetzen. Bernhard Kramer erledigte die notwendigen Korrekturen an den Nischenwänden.

Wer in Zukunft den Turm in Margrethausen besteigt, kommt unweigerlich an dem unscheinbaren Kasten vorbei, zur Kontrolle kann dieser von der Kircheninnenseite geöffnet werden. Was auch nicht fehlen durfte, war ein passendes Bibelzitat. „Seht euch die Vögel an! Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln keine Vorräte – aber euer himmlischer Vater im Himmel sorgt für sie“, steht da in großen Lettern geschrieben.

Die Mitglieder der Nabu-Gruppe Albstadt und der Kirchengemeinde gaben ihrer Hoffnung Ausdruck, die Unterkunft, die entweder von Turmfalken oder Schleiereulen besiedelt werden kann, möge bald Bewohner finden.

Darüber hinaus würden sich die Verantwortlichen wünschen, wenn die Aktion auch in anderen Albstädter christlichen Gemeinden Nachahmer findet.