Balingen Spuren der Stadtgeschichte ausgegraben

Balingen / Nicole Leukhardt

Eine echte Überraschung war es wohl nicht, doch gerade deshalb schauen die Experten der Firma ArchaeoBW mit Sitz in Engstlatt ganz genau hin: Auf der Baustelle, die seit einigen Tagen auf der rückwärtigen Seite des Balinger Stadtgartens eingerichtet worden ist, ist viel Fingerspitzengefühl statt der großen Baggerschaufel gefragt. Dort baut ein privater Investor. Zumindest möchte er das, denn zunächst hat sich das Landesdenkmalamt zwischengeschaltet. Derzeit finden dort sogenannte Sondagegrabungen statt. Fachleute der Engstlatter Firma sind damit beschäftigt, freizulegen, was viele Jahrzehnte lang im Balinger Boden geschlummert hat. „Diese Sondagegrabungen werden wahrscheinlich Ende nächster Woche abgeschlossen sein“, sagt Désirée Bodesheim, Pressereferentin des Regierungspräsidiums in Stuttgart.

Damit könnte das Prozedere um den Denkmalschutz abgeschlossen sein, ganz sicher ist das jedoch nicht. Denn: „Weitere zeitliche Prognosen über die Dauer einer möglicherweise notwendigen weiteren Grabung können zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gegeben werden“, schreibt die Pressereferentin weiter.

Was bisher klar zu sein scheint: Beim Abbruch der alten Gebäude, die dort bis vor wenigen Wochen lange ein recht trostloses Dasein fristeten, kamen der Rest eines Turms sowie ein Stück Zwingermauer zutage. Für den Bauherren, einen privaten Investoren, dürfte das keine Überraschung gewesen sein. „Es war aufgrund alter Pläne im Bereich des Möglichen oder sogar Wahrscheinlichen“, sagt Bodesheim. Die Kosten für die Arbeit der Engstlatter Firma, die sich auf archäologische Dienstleistungen spezialisiert hat, muss der Bauherr stemmen.

Während sich die Experten noch auf die Suche nach Relikten aus der Vergangenheit machen, ist die Zukunft des freigelegten Mauerwerks noch offen. Denn zunächst müssen die Ergebnisse der Sondagegrabungen abgewartet und vollständig ausgewertet werden. „Davon hängt es ab, wie weiter vorgegangen wird“, sagt Désirée Bodesheim. Ihre Prognose dürfte den Investor nicht gerade fröhlich stimmen: „Höchstwahrscheinlich muss eine Grabung folgen“, sagt die Pressereferentin.