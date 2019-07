Walter Lohmüller, Leiter der Sprachheilschule Auf Schmiden, wurde von Kollegen, Schülern und Weggefährten verabschiedet.

Dass Walter Lohmüller 1995 an der Schmidener Schule landete, war nicht sein Plan. Dies gehe aus den Akten hervor, in denen sich ein langer Brief Lohmüllers befinde, der eigentlich an der Schule in Haigerloch bleiben wollte.

Er gab in den Neunzigern der Abordnung nach und nahm seine Arbeit Auf Schmiden auf. Und fand offenkundig Gefallen an der neuen Aufgabe. 2016 wurde er als Schulleiter eingesetzt.

In dieser Woche verabschiedeten sich nun zahlreiche Gratulanten mit würdigenden Worten und Geschenken von ihm. „Sie haben wichtige Impulse gesetzt“, eröffnete der Landrat, dessen Behörde Träger der Schule ist, die Feierstunde in der Sprachheilschule.

Lohmüller, meinte Pauli, sei stets gut gelaunt und umgänglich gewesen, habe seine wichtige und wertvolle Arbeit mit gehandicapten Kindern stets mit Verantwortung und Engagement ausgeführt.

Als „einen der alten Garde“ bezeichnete ihn Schulamtsdirektor Gernot Schultheiß. Er beschrieb in einem kurzen Abriss die beruflichen Stationen Lohmüllers und hob besonders die Zuverlässigkeit und den Pragmatismus des Pädagogen hervor. „Sie waren immer loyal, offen und gesprächsbereit, fanden manchmal aber auch deutliche Worte der Kritik“, fasste er zusammen.

Schultheiß ging auch auf den aktuellen Lehrer-Engpass ein: „Wir konnten sie nicht immer gut mit Lehrkräften versorgen und Sie mussten viel improvisieren“, sagte er.

Dennoch habe die Schule unter Lohmüllers Ägide eine große Entwicklung hingelegt. „Wir hoffen, dass wir bis zum Herbst eine gute Nachfolge gefunden haben“, so der Chef des Schulamts.

Auch Oberbürgermeister Helmut Reitemann würdigte das Schaffen Lohmüllers. „Sie haben die Schule nicht als Lehranstalt sondern stets als Schulgemeinschaft begriffen.“ Und schließlich bedankten sich auch die geschäftsführende Schulleiterin Edith Liebhäuser und Vertreterinnen des Elternbeirats und des Förderkreises bei dem scheidenden Schulleiter für sein Wirken Auf Schmiden, bevor er selbst das Abschieds-Schlusswort hatte.

Umrahmt wurde die Feier von musizierenden Lehrern und Schülern, die ein buntes Programm vorbereitet hatten.