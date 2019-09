Monique Adrian wird dem Dotternhausener Rathaus einen weiteren Monat fehlen. Das teilt ihr Stellvertreter Wolfgang Wochner mit. Bereits seit Mitte Juni ist die Bürgermeisterin krankgeschrieben.

Am Samstag wäre die Krankmeldung von Dotternhausens Bürgermeisterin abgelaufen. Am Freitag ist auf dem Rathaus eine Folgekrankmeldung von Adrian über weitere vier Wochen eingegangen. „Hiermit geben wir bekannt, dass Frau Adrian für die Dauer eines weiteren Monats krankgeschrieben ist. Wir sind sehr in Sorge um ihre Gesundheit und wünschen ihr von der Gemeinde Dotternhausen weiterhin eine gute Genesung“, teilt Wolfgang Wochner, 1. Bürgermeister-Stellvertreter, offiziell mit.

Per Rundschreiben über Krankmeldung informiert

Der Gemeinderat wurde in einem Rundschreiben über die weitere Krankmeldung informiert. Auf Nachfrage bestätigt er, dass er und der 2. Bürgermeister-Stellvertreter, Georg Freiherr von Cotta, die Amtsgeschäfte wie bisher gemeinsam mit den Rathausmitarbeitern weiterführen werden. Die geänderten Öffnungszeiten sollen beibehalten werden. „Es war jetzt in den Ferien ruhiger, aber es hat sich auch eingespielt“, sagt Wochner, der an zwei halben Tagen auf den Rathaus ist. Ihm ist es wichtig, dass trotz der Abwesenheit der Rathauschefin die Amtsgeschäfte laufen.

Unterstützung aus dem Rathaus

Bestmögliche Unterstützung erhält er dabei von Freiherr von Cotta, der als Jurist sein Fachwissen einbringt – „wir sprechen uns ab“, so Wochner – sowie vom Kommunalamt des Landratsamts und dem Landrat persönlich. Auch die Gemeinderäte würden Verständnis für die Situation aufbringen. „Die gute Zusammenarbeit zwischen den Stellvertretern und der Verwaltung hat das Ziel, mit guter Sacharbeit das Dorf wieder zu verbinden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Derzeit bereitet das Verwaltungsteam die Unterlagen für die Gemeinderatssitzung am 18. September vor. Gerne hätte Wochner eine kleinere Tagesordnung gehabt. Aber es stünden viele wichtige Dinge auf der Agenda des neuen Gremiums.

Amtsgeschäfte: Wie geht es weiter?

Dazu zählt auch die Süderweiterung des Holcim-Steinbruchs. Das Thema, das die Gemeinde spaltet, am 18. September aber nicht auf der Tagesordnung steht. Und wie geht es weiter? „Der Zustand wird nicht ewig dauern können“, sagt Wolfgang Wochner. Man werde weiter abwarten, in der Hoffnung, dass die Bürgermeisterin gesund wird und ihre Amtsgeschäfte wieder aufnehmen kann.

Daher sei auch die Möglichkeit, einen Amtsverweser einzusetzen, vorerst kein Thema. „Wir hangeln uns von Monat zu Monat“, sagt Wochner, der sich in seinem „Nebenjob“ zwischenzeitlich gut eingearbeitet hat und motiviert ans Werk geht. Was seine Mitbürger betrifft, hört Wochner in deren Äußerungen ebenfalls große Besorgnis um die Gesundheit der Bürgermeisterin heraus.

