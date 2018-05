Balingen Sohn übernimmt Zepter im Balinger „Bären“

Balingen / Lydia Wania-Dreher

Patrick Streicher ist quasi im „Bären“ aufgewachsen. Der 28-Jährige kennt die Kneipe seit er ein kleiner Junge ist, denn sein Vater Uli Stegmaier führte den „Bären“ von 1977 an bis zu seinem Tod im Jahr 2008. Nun möchte Patrick Streicher das Erbe seines Vaters fortführen. Er wird die Kneipe zum 1. Juni übernehmen.

Das wird am Donnerstag, 31. Mai, mit einem kleinen Fest im „Bären“ gefeiert. Gleichzeitig ist es aber auch ein Abschiedsfest für Martin Seemann. Der 62-Jährige hatte den „Bären“ in den vergangenen zehn Jahren gepachtet und im Sinne von Uli Stegmaier fortgeführt. „Ich habe mir gedacht, dass Patrick ihn irgendwann übernimmt“, sagt Martin Seemann im Pressegespräch.

Eigentlich hat Patrick Streicher Ingenieurwesen studiert. War für ein Auslandssemester in Shanghai und absolvierte auch sein Praxissemester in China. Den Abschluss an der Fachhochschule Villingen-Schwenningen hat Streicher seit 2016 in der Tasche. Anschließend reiste er eine Zeit lang. Doch es zog ihn zurück in die Heimat. „Es ist hier tatsächlich schön“, sagt er. Das wisse man erst, wenn man mal weg war, stimmt ihm Seemann zu. Streicher wusste, dass wenn er als Ingenieur mit diesen Kenntnissen arbeitet, er wieder ins Ausland muss.

Der 28-Jährige entschied sich stattdessen, das zu machen, was ihm am Herzen liegt. Und wie es im „Bären“ läuft, weiß Patrick Streicher. Schließlich stand er schon mit 14 Jahren im Familienbetrieb hinter dem Tresen.

Als neuer Chef möchte er nicht viel an der „ziemlich persönlichen Kneipe“ ändern. Lediglich die Toiletten müssen gemacht werden. Zudem wird die Musik­anlage komplett erneuert. Der Gastraum, der nach einem Brand im Jahr 1980 so eingerichtet wurde, bleibt wie er ist. Der Umbau soll Anfang Juni stattfinden. „Wir haben aber die ganze Zeit offen“, sagt der neue Chef. Allerdings wird es drei Tage lang keine Dosenmusik geben, so Patrick Streicher. Stattdessen gibt es Livemusik. Am Montag, 4. Juni, spielt abends die Band „SMKT“ aus Balingen. Sie covern Songs querbeet durch die Genres. „Alles bis zur Moderne“, erklärt Streicher. Am Dienstag, 5. Juni, tritt abends dann „A Cut“ auf. Die Band spielt Klassiker aus den 70er-, 80er- und 90er-Jahren.

Mit diesem Einstieg zeigt Patrick Streicher auch seine zweite Leidenschaft: Er ist Musiker. So singt er etwa am 10. August zur eigenen Gitarrenbegleitung bei „BL best of“ auf dem Marktplatz.