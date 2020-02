Es ist noch keine zwei Wochen her, dass Polizei und Staatsanwaltschaft die Festnahme von vier jungen Männern vermeldete, denen in mindestens vier Fällen vorgeworfen wird, Buchstaben am Willkommensschriftzug an einer Betonwand am Ortseingang von Zillhausen abmontiert und gestohlen zu haben.

Zwischen dem 31. Januar und dem 1. Februar sind nun drei Buchstaben verschwunden. Aus dem Schriftzug „Herzlich willkommen im Wasserfalldorf wurden ein „H“, ein „l“ und ein „c“ gestohlen.

Staatsanwaltschaft gibt keine nähere Auskunft

Die Staatsanwaltschaft Hechingen ermittelt in dem Fall, kann aber zum jetzigen Zeitpunkt noch keine nähere Informationen geben.

Etwa ob erneut gegen die vier jungen Männer zwischen 18 und 21 Jahren, die gestanden haben, zwischen Juli und Dezember Buchstaben gestohlen zu haben, oder gegen eventuelle Trittbrettfahrer ermittelt werde, gab die Staatsanwaltschaft keine Auskunft. Die Polizei geht auf Anfrage von einer Nachahmertat aus.

Angefangen hatte die Diebstahl-Serie Ende Juli, als das „W“ des Schriftzugs gestohlen und das „o“ beschädigt wurde. Danach fehlten im November zwei „s“-Buchstaben. Im Dezember schlugen die Diebe zweimal zu: Anfang des Monats hatten sie es auf das „e“ und das „f“ abgesehen, über Weihnachten verschwanden ein „e“ und ein „c“.

Förderverein in Schockstarre

Ermilio Verrengia musste zum nunmehr fünften Mal Anzeige bei der Polizei erstatten: „Wir sind in Schockstarre“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins Zillhausen. „Wir hatten nach der Festnahme eigentlich gedacht, dass die Sache damit endlich erledigt ist.“

