Im Landratsamt Zollernalbkreis in Balingen sind insgesamt zwölf verschiedene Schreibmaschinen ausgestellt.

Die Auswahl ist stattlich und reicht von einer Blindenschrift-Schreibmaschine über eine Stoß-Hebel-Maschine bis hin zur ältesten Version einer „Mignon“-Maschine mit Suchstift: Seit Anfang April sind im Landratsamt Zollernalbkreis in Balingen insgesamt zwölf verschiedene Schreibmaschinen ausgestellt. Diese können auf den Ebenen zwei und vier im Hauptgebäude während der Öffnungszeiten des Landratsamts angeschaut werden.

Der Inhaber der Sammlung ist Hans-Peter Christian aus Straßberg. Der gebürtige Ebinger war 30 Jahre als Hausmeister der Walther-Groz-Schule mit Turnhalle für das Landratsamt tätig. Seine Begeisterung für Schreibmaschinen entdeckte er bereits zuvor im Rahmen seiner Arbeit im Kundendienst einer Firma für Bürotechnik. Dieses seltene Hobby sprach sich schnell herum, sodass er immer wieder kontaktiert wurde und Schreibmaschinen angeboten bekam.

Zunächst stellte der Straßberger seine Sammlung im Schreibmaschinenraum der Walther-Groz-Schule aus – bis der Platz dort aufgrund der Anschaffung von Computern zu knapp wurde. Nachdem die Maschinen für einige Jahre im Rathaus der Gemeinde Straßberg ausgestellt waren, fanden sie nun einen neuen Platz im Landratsamtsgebäude des Zollernalbkreises.

Zwölf der insgesamt 19 voll funktionsfähigen Schreibmaschinen aus der nicht alltäglichen Sammlung sind dort jetzt zu sehen. Die Leihgabe enthält unter anderem die erste elektrische Schreibmaschine, die rund 25 Kilogramm wiegt und damals einen Wert von 1000 bis 1400 Mark hatte, sowie Maschinen, die teilweise mehr als 100 Jahre alt sind. „Ich freue mich, dass ich nun die Möglichkeit habe, die Schreibmaschinen im Landratsamt Zollernalbkreis langfristig auszustellen“, betont Hans-Peter Christian.

Immer vormittags, einmal am Nachmittag

Die Zeiten Schauen kann man die hoch interessanten Exponate im Balinger Landratsamtsgebäude während der Öffnungszeiten. Und die sind so wie bei den meisten anderen Behörden: von Montag bis Donnerstag jeweils von 8 bis 12 Uhr, am Freitag von 8 bis 12.30 Uhr, am Donnerstag zusätzlich von 15 bis 17.30 Uhr.