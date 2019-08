Der Albverein Schömberg stellte Antrag für ein Heimatmuseum an die Gemeindevertreter. Jetzt werden Standorte gesucht, die auch barrierefrei erreichbar sind.

Schömberg ist ein Städtchen mit viel Geschichte. Ein Heimatmuseum, in dem diese Geschichte und die Geschichten drumherum erzählt werden, fehlt allerdings noch. Das könnte sich jetzt ändern. Die Fasnet ist wohl das kulturelle Highlight Schömbergs. Die Geschichte dieses Brauchtums hat ihren Platz gefunden im Narrenmuseum in der Alten Schule. Aber Schömbergs Historie hört mit Narr und Fuchswadel nicht auf.

Erstmals urkundlich erwähnt wurde die kleine Stadt im Oberen Schlichemtal 1255, 1267 wurde sie hohenbergisch. Die Stammburg dieses nicht unbedeutenden Adelsgeschlechts stand auf dem Oberhohenberg bei Schörzingen, nur wenige Kilometer von Schömberg entfernt. Da die Grafschaft Hohenberg Ende des 14. Jahrhunderts an die Habsburger veräußert wurde, gehörte die Stadt fortan zu Vorderösterreich. Erst seit 1805 ist Schömberg ein Teil Württembergs.

Es gibt also durchaus Spannendes zu berichten über die Stadt aus den vergangenen 750 Jahren. Dass es wohl nur Relikte aus der neueren Schömberger Geschichte gibt, ist einer Katastrophe geschuldet. Am 9. Dezember 1750 fiel fast die ganze Stadt einem verheerenden Brand zum Opfer. Nur vier Häuser wurden von den Flammen nicht zerstört.

Verwaltung nicht abgeneigt

Der Geschichte Schömbergs in einem Museum Platz zu bereiten, ist das Vorhaben des örtlichen Albvereins. Die Verantwortlichen stellten einen Antrag auf Einrichtung eines Heimatmuseums an die Stadtverwaltung. Und diese steht dem Vorhaben durchaus aufgeschlossen gegenüber.

„Im Zusammenwirken mit dem bereits in der Schulgasse 13 bestehenden Narrenmuseum könnte ein ergänzendes Heimatmuseum durchaus einen gewissen Reiz haben“, heißt es in der Stellungnahme der Verwaltung zum Albvereinsantrag, der in der letzten Gemeinderatssitzung vor den Ferien beraten wurde. Vorbild für ein Heimatmuseum könnte die Einrichtung im Binsdorfer Rathaus sein, heißt es im Antrag. Der Verein biete der Stadt seine Hilfe an bei der Einrichtung eines Museums und zeige sich bereit, unterstützend tätig zu werden. Er stellt aber auch klar, dass die Stadt federführend bei einem entsprechenden Projekt tätig werden müsse.

Es sollte gewährleistet sein, dass die ausgestellten Gegenstände und zeitgeschichtlichen Dokumente eine gewisse Attraktivität haben, führte die Stadtverwaltung aus. Man müsse deshalb zu Beginn klären, was an brauchbaren Dokumenten und Gegenständen vorhanden ist und ob sich daraus ein schlüssiges Museumskonzept entwickeln lässt. Erst in einem zweiten Schritt könne dann entschieden werden, ob ein Heimatmuseum aufgebaut wird, wo es eingerichtet wird und wer es betreut.

Präferenz: Alte Schule

Der Albverein schlug als Standort die Alte Schule vor. Durch den absehbaren Abzug der Feuerwehr ins neue Gerätehaus werden dort Räume frei. Aber bei der Diskussion im Gemeinderat wurde von Gemeinderat Frank Polich auch ein alternativer Standort vorgeschlagen: das Bahnhofsgebäude. Dadurch könnte das gesamte Bahnhofsgelände aufgewertet werden, das Sanierungsgebiet im Rahmen der Stadtentwicklung ist. Eine weitere Alternative wäre das neue Rathaus, das an der Alten Hauptstraße entstehen soll.

Der Nachteil der Alten Schule ist die fehlende Barrierefreiheit. Vom Ambiente her seien die Räume unterm Dach allerdings hervorragend geeignet, führte Bürgermeister Karl-Josef Sprenger aus.

Die Barrierefreiheit sei zentral bei der Suche nach Räumen für ein Heimatmuseum, erklärte Ansgar Sproll, Sprecher des Vorstandsteams des Albvereins. Gemeinderat Tommy Geiger schlug vor, die Stadtverwaltung möge prüfen, ob Barrierefreiheit nur durch einen Aufzug, der außen an das Gebäude angebracht wird, möglich ist, oder ob es auch noch Alternativen gibt.

Konzept ist Voraussetzung

Ob es eigentlich schon ein Konzept für ein Heimatmuseum gebe, wollte Gemeinderat Daniel Saffrin wissen. Die Ortsgruppe des Albvereins solle vorfühlen, ob es überhaupt Interesse an einer solchen Einrichtung gibt, schlug Bürgermeister Karl-Josef Sprenger vor. Denn es gehe letztlich um eine Grundsatzentscheidung ­dahingehend, ob sich die Stadt der Sache annehmen soll oder nicht.

Letztlich herrschte eine positive Grundstimmung im Schömberger Gremium, die schließlich Gemeinderatsmitglied Walter Schempp auf den Punkt brachte: „Das ist alles in allem eine sehr gute Sache, die Stadt sollte sich dem Thema zuwenden.“