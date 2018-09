Dormettingen Schlager und harte Riffs im Schiefererlebnis

Dormettingen / SWP

Große Namen aus dem Schlagerhimmel, bekannte Bands aus der Rockszene: Am 7. und 8. September kommen im Dormettinger Schiefererlebnis Fans beider Genre auf ihre Kosten. Während am Freitag eine fröhliche Schlagerparty angesagt ist, gibt es am Samstag mächtig was auf die Ohren.

Am Freitagabend beim 4. „Sommer-Nacht-Schlagertraum“ tritt Anna Maria Zimmermann auf. Zuvor werden kein Geringeren als Achim Petry sowie Marry und DJ EL Saltador die Fans auf die Schlagernacht einstimmen.

Mit dabei: Achim Petry

Achim Petry, Sohn des Schlagerkönigs Wolfgang Petry, wird dafür sorgen, dass „Wolles“ Spirit an diesem Abend zum Leben erwacht. Die Fans dürfen sich auf Songs wie „Wahnsinn“ oder ,,Du bist ein Wunder“ freuen.

Seit Veröffentlichung ihres 2010er-Debütalbums „Einfach Anna!“ ist Anna-Maria Zimmermann aus der deutschen Schlagerlandschaft nicht mehr wegzudenken. Mühelos gelingt es der brünetten Powerfrau immer wieder, sich selbst neu zu erfinden und das Genre so lebendig und aufregend zu halten.

Am Samstag, 8. September, rocken drei Bands beim „Summer Night Dream“ die Schieferwände. Den Anfang der Tribute Night machen Motörblöck, die wohl älteste aktive Motörhead-Tribute-Band in Europa. Jeder Liveauftritt gleicht einem wilden Ritt durch das Motörhead-Universum – mit Songs aus fast allen veröffentlichten Alben. Es geht dann weiter mit Voltbeat. Nach dem Motto A Tribute to Rock‘n‘ Roll bringt die energiegeladene Show ihre dänischen Vorbilder Volbeat mit einem authentischen Livesound auf die Bühne. Ihr Stil ist eine Mischung aus Metal, Rock‘n‘Roll, Punkrock, Country und Blues und wird häufig in Anlehnung an Elvis Presley als Elvis Metal bezeichnet.

Den krönenden Abschluss macht dann Metakilla. Die Musiker bringen ihre professionelle Show als meist gebuchte Premium-Metallica-Tribute-Band, in unverwechselbarer Metallica-Optik auf jede Bühne. Ihr Auftritt wird von vielen Originaldetails wie Outfit, Equipment bis hin zum perfekten Sound geprägt. Einlass ist um 18 Uhr.