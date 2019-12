Die Volksbank Albstadt hat für ihren Neujahrsempfang am 23. Januar 2020 einen prominenten Hauptredner gewinnen können: Das CDU-Urgestein Dr. Wolfgang Schäuble, Präsident des Deutschen Bundestages, hat seine Teilnahme zugesagt.

Der 77-Jährige wird an diesem Abend zu einem aktuellen politischen Thema sprechen. Die genaue Uhrzeit und der Ort der Veranstaltung wird noch bekannt gegeben.

1942 in Freiburg im Breisgau geboren, studierte Wolfgang Schäuble Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten Freiburg und Hamburg und promovierte 1971 zum Dr. jur. 1972 wurde er erstmals in den Deutschen Bundestag gewählt, dem er seither ununterbrochen als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Offenburg angehört.

Protokollarisch der zweite Mann im Staat

Von 1984 bis 1991 und von 2005 bis 2017 gehörte Schäuble der Bundesregierung an, unter anderem als Innen- und Finanzminister. 1990 war er maßgeblich an der Aushandlung des deutschen Einigungsvertrags beteiligt. Von 1991 bis 2000 war Schäuble Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, von 1998 bis 2000 Bundesvorsitzender der CDU.

Am 24. Oktober 2017 wurde Dr. Wolfgang Schäuble als Nachfolger von Dr. Norbert Lammert zum Präsidenten des Deutschen Bundestages gewählt. Schäuble gehört zu den bekanntesten Politikern Deutschlands. Als Bundestagspräsident ist protokollarisch er der zweite Mann im Staat, wacht über die Einhaltung parlamentarischer Regeln und repräsentiert das Parlament in der Öffentlichkeit. Er ist außerdem auch Dienstherr der Bundestagsverwaltung.

