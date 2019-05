Die Sängerinnen sind gut mit ihrer neuen Chorleiterin Timea Böhm-Grebur gestartet.

Die Hauptversammlung des Frauenchores Zollernalb fand im Probenlokal des Chores, dem katholischen Gemeindehaus in Steinhofen, statt. Vorsitzende Gabi Henle begrüßte die 23 Sängerinnen sowie die neue Chorleiterin Timea Böhm-Grebur. Diese führt seit 10. September 2018 die Geschicke des Chors, und Gabi Henle zeigte sich erfreut, dass sich der personelle Wechsel für den Chor harmonisch gestaltet habe.

Die neue Chorleiterin Timea Böhm-Grebur bedankte sich bei den Sängerinnen für die gute und verständnisvolle Aufnahme. Nach Böhm-Greburs Meinung tragen die Proben schon Früchte und besonders das „Üben“ daheim mit den zugesendeten Einzel-Stimmen per WhatsApp auf die Smartphones seien sehr erfolgreich. Einen umfangreichen Teil der Versammlung gestaltete Schriftführerin Elisabeth Rebmann-Speier mit ihrem Jahresbericht in Form einer Powerpoint-Präsentation. In Wort und Bild lies die Schriftführerin das Chorgeschehen Revue passieren und rief dabei die Proben sowie die Aufführung der „Große Friedensmesse“ in der Kirche St. Josef in Albstadt-Ebingen im Februar vergangenen Jahres in Erinnerung.

Schriftführerin Elisabeth Rebmann-Speier wartete mit einigen Zahlen auf. Der Frauenchor zählte im vergangenen Jahr 25 Sängerinnen, die überwiegend aus dem Zollernalbkreis sowie aus den Landkreisen Freudenstadt und Tübingen kommen. Der Chor traf sich zu 24 Proben und vier Auftritten. Beides wurde durchschnittlich von 80 Prozent der Sängerinnen besucht. Der Vorstand traf sich zur vier Sitzungen und nahm außerdem an den Veranstaltungen des Chorverbandes Zollernalb teil.

Den Kassenbericht trug Gertrud Vossler stellvertretend für Charlotte Frech vor. Die Kasse zeigt demnach ein zufriedenstellendes Ergebnis auf, das von den Kassenprüferinnen Helga Weißenegger und Susanne Graner bestätigt wurde. Die Entlastung des Vorstands wurde von Sängerin Roswitha Hehl beantragt und vom Chor einstimmig bestätigt.

Bei den Wahlen der Beisitzerinnen wurden einstimmig gewählt: Gertrud Vossler, Maria Zindritsch, Ursula Wahr und Christa Ramminger. Mit einem Geschenk wurden die bisherigen Beisitzerinnen Roswitha (Bine) Lohmüller und Gerlinde Wellenzohn verabschiedet. Gabi Henle aus Haigerloch-Stetten bekam vom Frauenchor für ihre zehnjährige und erfolgreiche Tätigkeit als erste Vorsitzende ein Geschenk und Blumen.

Der Frauenchor plant nun am Sonntag, 14. Juli, 10.15 Uhr, die musikalische Gestaltung der Heiligen Messe in der katholischen Kirche in Frommern sowie am Sonntag, 8. Dezember, das die Teilnahme am Adventskonzert mit dem Männerchor Steinhofen/Grosselfingen in der Kirche in Steinhofen.