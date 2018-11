Balingen Rinderprüfung ausgesetzt

Balingen / Von Klaus Irion

Da sage noch einer, das Landratsamt des Zollern­­albkreises sei nicht für Überraschungen gut. Die Behörde stellt sich offensiv so manchem Kritiker und holt sich die Wanderausstellung „Der Kaiser hat ja gar nichts an! Bürokratie-Therapie von nebenan“ in die eigenen vier Wände. In der Ausstellung werden besonders anregende Fälle von Menschen, die Bürokratismus nicht still hingenommen haben, vorgestellt. Darunter finden sich auch zwei Fälle der Landwirtsfamilie Maier aus Ostdorf.

„Unser Fall war der Anlass für die Ausstellungsverantwortlichen der Werner-Bonhoff-Stiftung, beim Balinger Landratsamt anzuklopfen“, sagt Edgar Maier. Seit vielen Jahren kämpfen er, sein Vater Ernst Hermann Maier, seine Schwester Annette Maier und die Mitglieder des von Maier gegründeten Vereins Uria für eine besondere Art der Rinderhaltung. Bei den Maiers weiden die Bullen, Kühe und Kälber ganzjährig gemeinsam und erhalten statt der großen, gelben Ohrmarken, als Kennzeichnung einen Transponder unter die Haut gechipt.

Für den vergangenen Montag war ein Termin des Veterinäramts anberaumt, zu dem die Uria-Rinder hätten allesamt zusammengetrieben werden sollen. „Man wollte prüfen, ob wirklich alle unsere Rinder gechipt sind“, berichtet Edgar Maier. Ein immenser Aufwand für Mensch und Tier. Drei Stunden vor dem Termin habe man dann einen Anruf bekommen, dass der Termin abgesagt sei und Maiers Tiere bis auf weiteres aus der Prüfung herausgenommen worden seien. „Den Grund nannte man mir nicht“, sagt Edgar Maier, der die Absage als Teilerfolg verbucht. Aber es ist eben nur ein Teilerfolg. Zwar haben die Uria-Gründer Landrat Günther-Martin Pauli seit Jahren auf ihrer Seite, und das Landratsamt hatte einst auch eine rechtskräftige Genehmigung für die Transponder erteilt. Gleichwohl geht der juristische Streit um die Ohrmarken derzeit in die nächste Runde. Denn das Tübinger Regierungspräsidium kassierte vor geraumer Zeit die Genehmigung des Landratsamts, so dass den Uria-Gründern nur noch der Klageweg blieb.

Auf diesem Weg mussten sie unlängst eine herbe Niederlage einstecken. Hatte das Verwaltungsgericht Sigmaringen im Jahr 2017 noch geurteilt, dass Familie Maier wegen des Ohrmarkenstreits zu Unrecht staatliche Subventionen vorenthalten worden waren, kassierte der Verwaltungsgerichtshof Mannheim dieses Urteil – „und das auf ganzer Linie“, so Edgar Maier.

Gegen dieses Urteil hat die Ostdorfer Landwirtsfamilie inzwischen Klage beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Ob, und wenn ja wann es zum Prozess kommt, konnte Edgar Maier noch nicht sagen. Den behördlichen und gerichtlichen Vorwurf, die Maiers würden gegen Regeln des sogenannten Viehverkehrs verstoßen, mit dem genau dokumentiert wird, woher Rinder kommen und wohin sie verkauft werden, weisen sie zurück. „Wir kaufen keine lebenden Rinder und verkaufen keine lebenden Rinder, nehmen am allgemeinen Viehverkehr also gar nicht teil“, betont Edgar Maier.

Alles in allem Diskussionsstoff genug für die eingangs erwähnte Ausstellung, die am Donnerstag im Beisein der Familie Maier von Landrat Pauli und Vertretern der Werner-Bonhoff-Stiftung im Foyer des Balinger Landratsamts eröffnet wurde.