Ein Blechkasten zieht die Blicke der Autofahrer in Tailfingen auf sich: Ein neuer Blitzer hat seinen ersten Einsatz.

Bis vor nicht allzu langer Zeit kannte der Autofahrer eigentlich nur zwei Arten von Blitzern. Da waren die stationären, für Jahre fest installierten Starenkästen, die seit wenigen Jahren auch in Form eleganter Säulen auf Temposünder warten. Und es gab die mobilen Radarfallen, die entweder auf dem Dreibein oder aus einem unauffällig geparkten Auto heraus die Geschwindigkeit kontrollierten.

Die semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage, wie es im Amtsdeutsch heißt, ist ein Mittelding. Einerseits kann der klobige Kasten durchaus transportiert werden und somit den Standort verändern. Andererseits kann das stabile, schwere Gerät problemlos ohne Aufsicht mehrere Tage an einem Ort bleiben, um dort die Bleifüße im rotblinkenden Auge zu behalten.

Solch ein Gerät wurde, so beschloss der Gemeinderat Albstadt im vergangenen September, angemietet, um das umfangreiche Maßnahmenpaket zur Verkehrssicherheit als auch zur Lärmreduzierung zu komplettieren. In der Tailfinger Goethestraße tut der riesige Blitzer nun seinen Premierendienst. Künftig soll der graue Kasten zum vertrauten Bild auf Albstadts Straßen werden. Wo und wann genau der Container mit dem scharfen Blick jeweils auftaucht, das möchte das Amt für öffentliche Ordnung natürlich nicht bekannt geben. An dieser Stelle, von Ebingen aus kommend gleich nach den Albstadtwerken, bleibt der Riesenblitzer jedoch noch einige Tage stehen, so die Information der Stadtverwaltung. Dann wird der Anhänger mit dem hochtechnischen Inhalt an eine andere Stelle gekarrt.