Themen in diesem Artikel Wochenmarkt

In Balingen eröffnet am Donnerstag eine Markthalle von Real. Das Konzept ist angelehnt an einen Wochenmarkt mit regionalen und nachhaltigen Produkten.

Die dritte von Real eröffnete Markthalle öffnet am Donnerstag irhe Türen in Balingen. Dann kann täglich ab 7 Uhr wie auf einem Wochenmarkt eingekauft und geschlemmt werden. Das Konzept sei einzigartig, denn die Produkte stehen im Vordergrund. Beispielsweise können die Fachkräfte erklären, was genau in den einzelnen Produkten steckt und wo diese herkommen, wie der Zollern-Alb-Kurier berichtet.

Dritte Real-Markthalle eröffnet in Balingen

Die Markthalle in der Lange Straße 24 im Gewerbegebiet Gehrn öffnet am 25. Juli ihre Türen. Kunden können dann von Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr einkaufen. Vor dem Markt stehen 225 Parkplätze zur Verfügung. Balingen ist nach Krefeld und Braunschweig der dritte Standort einer solchen Markthalle von Real. Im Oktober wird eine weitere in Aschaffenburg eröffnen. Das Sortiment im Food- und Non-Food-Bereich hat sich jedoch verkleinert. Das liegt unter anderem an dem veränderten AußerHaus-Konsum der Kunden. Viele Haushalte kochen mittags und abends nicht mehr selber, sondern verpflegen sich unterwegs und holen sich fertiges Essen. Real hat darauf reagiert. Im Eingangsbereich befinden sich ein Bäcker, ein Sushi- und Feinkosttheke und ein Küchenbereich.

Markthalle in Balingen setzt auf regionale und saisonale Produkte

Als Vorbild für die Markthalle von Real dienen Wochenmärkte. Real-Vorstandschef Patrick Müller-Sarmiento betonte, dass die Philosophie „Das Gute leben“ sich wie ein roter Faden durch alle Abteilungen ziehe. Bei der Sortimentsgestaltung spielen vor allem Regionalität und Saisonalität eine Rolle. Real arbeitet mit rund 90 regionalen, zum Teil sogar lokalen Lieferanten zusammen. Kleine Landwirte ebenso wie Bio-Produzenten aus dem Obst- und Gemüseanbau beliefern die Markthalle in Balingen. Zu den Produkten gehören unter anderem Bier vom Balinger Adlerbräu, frische Eier vom Steinefurt Hof Binsdorf oder Wein aus Baden-Württemberg. Besonders ist auch, dass Real in Balingen die Plastiktüten komplett abgeschafft hat. Statt den dünnen Obst- und Gemüsetüten gibt es Stoffsäckchen oder Papiertüten.

Nach eigenen Angaben investierte Real rund 3,6 Millionen Euro in die neue Balinger Markthalle. Die Kosten von rund 17 Millionen Euro für das Gebäude hat der Eigentümer, die FSP Immobilien GmbH aus Balingen, übernommen.

