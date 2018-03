Rottweil Prozess: Heimlich Kinder in Bad fotografiert

Zollernalbkreis/Rottweil / Cornelia Addicks

Rottweiler Richterin verhängt gegen 44-Jährigen aus dem Zollernalbkreis Geldstrafe von 4500 Euro.

Zu einer Geldstrafe von 4500 Euro wurde ein 44-jähriger Mann aus einer Gemeinde im Zollernalbkreis am Amtsgericht Rottweil verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, im Rottweiler Aquasol-Bad eine Familie mit drei kleinen Kindern heimlich in der Umkleidekabine fotografiert zu haben.

„Ich nehme Ihre Entschuldigung nicht an!“ Klare Worte der 33-jährigen Geschädigten, übersetzt von einem Dolmetscher. „Wie kommen Sie dazu, Bilder von nackten Kindern zu machen?“, wollte die aufgebrachte Frau aus dem Zollernalbkreis von dem Angeklagten wissen. Auch ihr Mann war als Zeuge geladen. Nein, ihm sei nicht klar gewesen, dass das, was er damals bei der Rottweiler Polizei unterschrieben habe, eine Strafanzeige gewesen sei. Dafür reichen die Deutschkenntnisse des 36-jährigen Handwerkers nicht aus. Aber jetzt, nachdem der Übersetzer ihm alles erläutert habe, wollte der Vater die Anzeige aufrechterhalten. Auch im Namen der drei Kinder. Als dritter Zeuge beschrieb der 36-jährige Schwimmmeister die Vorgänge an jenem Nachmittag im September 2017: Eine Besucherin habe an der Kasse von einem Spanner berichtet, er sei alarmiert worden und habe die Umkleidekabinen abgesucht. Direkt neben einer großen Familienkabine sei er rasch fündig geworden. Er habe die direkt anschließende Kabine geöffnet: „Da ist er da gekniet, Handy und Taschenspiegel in den Händen, und hat mich gefragt, was los sei“, erinnert sich der Zeuge. Der Angeklagte habe dann das Handy eingesteckt. „Ich habe ihm untersagt, es weiter zu benutzen“. Diesen Auftrag gab der Schwimmmeister auch an seinen Assistenten weiter.

Doch der Praktikant habe die Anordnung wohl nicht ganz verstanden. „Kaum kam ich von dem kurzen Gespräch mit der Familie zurück, hatte der Ertappte das Handy schon in den Griffeln.“ Die hinzugerufenen Polizeibeamten beschlagnahmten das Handy, doch waren die letzten Aufnahmen bereits gelöscht. Die davorliegenden 53 Bilder zeigten nur einzelne Körperteile, einen Fuß, ein Flip-Flop und auch Selbstporträts des 44-Jährigen. Dieser wurde zur Blutentnahme gebracht, das Ergebnis wies 1,6 Promille auf.

Zu keiner Aussage bereit

Zu einer Aussage war der Mann damals nicht bereit gewesen. Ganz anders nun vor Gericht: „Es ist spontan passiert“, beantwortete der Angeklagte die Fragen von Richterin Mayer. „Aber ich bin kein Pädophiler!“, betonte der ledige 44-Jährige, der bereits einschlägig vorbestraft ist: Im Frühjahr 2015 hatte er heimlich im Badkap in Albstadt eine Frau beim Umkleiden fotografiert. Das hatte ihm einen Strafbefehl über 70 Tagessätze zu 45 Euro gebracht. „Haben Sie daraus nichts gelernt?“, fragte die Richterin, bevor sie sich kurz zurückzog und dann ihr Urteil verkündete: Wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen in fünf Fällen muss der 44-Jährige eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 50 Euro bezahlen. „Man hätte auch über eine kurze Haftstrafe nachdenken können“, sagte die Strafrichterin. Doch das Geständnis, die mehrfachen Bitten um Entschuldigung und die alkoholbedingte Enthemmung seien dem Angeklagten mildernd anzurechnen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es kann angefochten werden.