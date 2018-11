Hirrlingen Profilmetall setzt und feiert Meilenstein

Hirrlingen / HZ

Mit einer fulminanten Licht- und Musik-Show feierte das Unternehmen Profilmetall einen Meilenstein in seiner Geschichte.

Die Profilmetall-Gruppe aus Hirrlingen investiert bis 2020 insgesamt 4,9 Millionen Euro in den Standortausbau, in Forschung und Entwicklung und in das internationale Wachstum. Damit soll der aktuelle Umsatz von rund 18 Millionen Euro zukünftig um jährlich mehr als zehn Prozent wachsen. Zusätzlich zum deutschsprachigen Raum, in dem die Profilexperten bereits erfolgreich sind, sollen vor allem das europäische Ausland und die asiatischen Märkte erschlossen werden. Dabei will man mit internationalen Vertriebs- und Servicepartnern zusammenarbeiten. Die Zahl der momentan knapp 110 Mitarbeiter, davon 72 in Hirrlingen und 36 in Marktheidenfeld bei Würzburg, soll ebenfalls kontinuierlich wachsen.

Die Mitarbeiter gestalteten am Samstag eine fulminante Licht- und Musikshow zur Inbetriebnahme der ersten nach Hirrlingen gelieferten, am zweiten Unternehmensstandort Marktheidenfeld neu entwickelten „Profilieranlage 4.1“. Für die geschäftsführenden Gesellschafter Dr. Daniela Eberspächer-Roth und Manfred Roth ist dies ein wichtiger Meilenstein für das größte Innovationsprogramm in der mehr als 40-jährigen Unternehmensgeschichte.

„Die enge Zusammenarbeit der Entwicklung in Marktheidenfeld und der industriellen Anwendung in Hirrlingen führt zu diesem durchdachten Maschinenkonzept. Mit Profilieren 4.1 bieten wir unseren Kunden prozesssichere und kosteneffiziente Fertigungsmöglichkeiten für Metallprofile und katapultieren die Profilmetall-Gruppe in eine neue Wachstumsdimension“, erklärt Daniela Eberspächer-Roth.

Mit 2,3 Millionen Euro aus dem Innovationsvorhaben sollen die Produktionskapazitäten um rund zehn Prozent ausgebaut werden – unter anderem durch Maschinen des neuen Typs „Profilieranlage 4.1“, die die Profilfertigung am Standort vereinfachen, beschleunigen und ausweiten. Profile für Automobilteile, Fenster-, Montage- und Fassadensysteme sowie Lampen und Leuchten lassen sich in kleineren Stückzahlen und höherer Varianz produzieren. Da das modulare und digitale Anlagenkonzept dank seiner Flexibilität außerdem völlig neue Produkte ermöglicht, sieht Geschäftsführer Manfred Roth große Chancen, neue Kunden und zusätzliche Aufträge zu gewinnen.

Ein weiterer Teil des Innovationsvorhabens ist die energetische Optimierung der gesamten Fertigung für eine verbesserte Nutzung der Ressourcen in Hirrlingen. Die Investitionen ermöglichen zum Beispiel jährliche Einsparungen in Höhe von 300 000 Kilowattstunden Strom. Dafür wurde Profilmetall jetzt vom Umweltministerium des Landes Baden-Württemberg mit dem ersten Platz als „Gipfelstürmer des Jahres 2018“ ausgezeichnet.