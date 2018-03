Winterlingen Polizei fahndet nach Supermarkt-Räuber

Winterlingen / PZ

Mit einem Video fahndet die Polizei nach einem Mann, der im Januar einen Edeka-Markt in Winterlingen überfallen hat.

Der Raubüberfall ereignete sich am Freitag, 19. Januar. Um 20.48 Uhr betrat ein maskierter, mit Pistole/Revolver bewaffneter, bisher unbekannter Täter unmittelbar vor Ladenschluss den Edeka-Markt in Winterlingen, Ebinger Straße 90.

Der Täter bedrohte die an der Kasse sitzende Angestellte mit der Waffe und ließ sich das Scheingeld aus der Kasse geben. Anschließend bedrohte er weitere Angestellte, forderte das noch vorhandene Geld aus dem Tresor und flüchtete nach Erhalt des Geldes zu Fuß in Richtung Flandernstraße. Dort dürfte er in ein Fahrzeug eingestiegen sein.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.