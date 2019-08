„In dieser Nach setzen wir neue Standards!“, so „Tropi“-Inhaber und Eventmanager, Dominique Brandt. Er freut sich auf DSDS-Gewinner Pietro Lombardi.

„Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner Pietro Lombardi tritt am Samstag, 5. Oktober, in der Diskothek „Tropi“ in Albstadt auf. Pietro Lombardi sorgt für Urlaubsstimmung, er macht die Nacht zum Tage und serviert unaufhörlich Hits für die schönste Zeit des Jahres: Mit „Phänomenal“, „Seniorita“ (featuring Kay One), „Bela Donna“ und „Nur ein Tanz“ bringt Pietro Lombardi Soundtracks für lange Abende und heiße Nächte.

Und natürlich singt Pietro Lombardi seinem neuen Sommerhit „Macarena“ live in Albstadt. Nach der großen Bühnenshow gibt es ausreichend Zeit für Selfies und Autogramme, ganz nah mit dem deutschen Superstar. Jetzt also heißt es, sich rechtzeitig Tickets zu sichern.

