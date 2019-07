Die Absolventen der Berufskollegs an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Balingen erhielten ihre Zeugnisse.

Mit der nun erworbenen Fachhochschulreife sind Sie einem interessanten und gut dotierten Arbeitsplatz ein Stück näher gerückt.“ Das versicherte der stellvertretende Schulleiter der PMH-Schule Balingen Martin Schatz den Absolventen der Berufskollegs in seinem Grußwort. Die FH-Reife hatten die Schülerinnen und Schüler entweder nach ihrem Mittleren Bildungsabschluss über das zweijährige Berufskolleg Technik (BK2T) oder nach einer Lehre im gewerblich-technischen Bereich in einem weiteren Jahr am einjährigen Berufskolleg Fachhochschulreife (BKFH) erworben.

„Erkenne dich selbst“

Schatz fragte nach den während der BK-Schulzeit erworbenen „Skills“, die sicher über das korrekte Umstellen von Formeln im Fach Physik hinausgingen. Mit Bezug auf den Eingangsspruch des Orakels von Delphi – „Erkenne dich selbst““ – führte er aus: „Sie haben hoffentlich gelernt, sich selbst zu erkennen, sich mit Ihren Möglichkeiten realistisch einzuschätzen und an neue Herausforderungen zu wagen.“ Zum Schluss appellierte Schatz an die Absolventen, sich mit ihren Kenntnissen und Fähigkeiten in die Gemeinschaft einzubringen. „Tragen Sie dazu bei, dass das Morgen in den Händen der Menschen liegt. Dass der Mensch gestaltet, nicht die Digitalisierung.“

Auch die Klassenlehrer gratulierten und blickten auf die nun beendete Schulzeit zurück. Dabei veranschaulichte die Klassenlehrerin der BKFH1, Isabelle Tommerdich, anhand einer Cosinuskurve den Verlauf des Schuljahrs mit Höhen und Tiefen. Es sei dabei wichtig, dass die Kurve insgesamt steige. „Verlieren Sie nicht das Ziel aus den Augen,“ riet Tommerdich ihren Schülern. „Nutzen Sie Rückschläge als Wendepunkte, die Sie zu neuen Höhepunkten führen.“ Auch der Klassenlehrer der BK2T, Raffaele Vincenzi, richtete das Wort an seine Klasse und motivierte die Schüler dazu, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen und zu gestalten.

Eine kleine Ansprache hielt auch der Klassensprecher der BKFH, Dominik Maslek. Dabei bedankte er sich bei Lehrern und Mitschülern und gab letzteren ein afrikanisches Sprichwort mit auf den Weg: „Wende dein Gesicht immer der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich.“

An die Reden und Abschiedsworte schloss sich die Übergabe der Zeugnisse, Preise und Belobigungen an.

Die Gesamtschnitte der beiden Klassen des Berufskollegs betragen 2,1 für die BKFH und 2,9 für die BK2T.