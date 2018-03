Schenkung Phantastische Alb-Sichten

Albstadt / HZ

Karl Hurm, fast schon legendäre Malerpersönlichkeit in Weildorf, genießt in der Region und weit über Deutschland hinaus großes Ansehen in einer Kunstrichtung, die man bislang nicht mit dem Kunstmuseum Albstadt verband. Dass er in Zukunft nun zu den ‚Dauerbewohnern‘ der renommierten Albstädter Kunstsammlung gehört, ist seiner großzügigen Schenkung von über 40 Werken an die Stadt Albstadt zu verdanken.

Die feierliche Übergabe erfolgt im Rahmen der Ausstellungseröffnung am kommenden Sonntag, 18. März, um 11 Uhr im Kunstmuseum.

Mit 27 Gemälden und 15 Zeichnungen bereichert Karl Hurm insbesondere den Sammlungsschwerpunkt zum Landschaftsbild der Schwäbischen Alb um eine neue Facette. In diesem Sinne durfte Dr. Veronika Mertens zusammen mit dem inzwischen 87-jährigen Künstler und seiner Tochter Magdalene Kessler eine Auswahl treffen, die dem Albstädter Museum angemessen ist.

Vorgabe für die Annahme der Schenkung durch die Stadt Albstadt war, dass sich das Werkkonvolut auf den Sammlungsschwerpunkt des Hauses zum Landschaftsbild der Schwäbischen Alb konzentriert.

Dieser wird durch Karl Hurm nunmehr um eine ganz besondere Facette der Kunst bereichert: die „Naive Malerei“, die vor 100 Jahren in Paris von der künstlerischen Avantgarde und von dem Kunstsammler Wilhelm Uhde als unakademische Verkörperung schöpferischer Kraft und Unabhängigkeit entdeckt wurde.

Mit der Ausstellung „Karl Hurms phantastische Alb-Sichten“ eröffnet das Kunstmuseum Albstadt den Ausstellungsreigen zum Schwerpunktprogramm 2018, das in noch drei weiteren Ausstellungen künstlerische Facetten des Landschaftsbilds vorstellen wird.

Info Der Eintritt ins Albstädter Kunstmuseum zur Eröffnung ist frei. Zur Ausstellung erscheint im April ein Bestandskatalog mit einer Einführung von Veronika Mertens. Öffnungszeiten sind von Dienstag bis Samstag von 14 bis 17 Uhr, sonn- und feiertags von 11 bis 17 Uhr.