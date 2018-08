Balingen Parkhaus der Sparkasse muss abgestützt werden

Auch anderswo nagt der Zahn der Zeit

Stingstraße Das Parkhaus der Agentur für Arbeit in der Stingstraße, erbaut zwischen 1992 und 1994, wurde in den vergangenen Monaten umfassend saniert und ist seit Mai wieder voll nutzbar. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 1,9 Millionen Euro.

Wilhelmstraße Noch nicht saniert ist hingegen das Parkhaus in der Wilhelmstraße. Hier wurden die Betonbauteile im Jahr 2015 untersucht. Das Ergebnis: An allen 19 Messstellen wurden zum Teil erhebliche Chloridanreicherungen nachgewiesen. Auch dieses Parkhaus muss in den kommenden Jahren umfassend saniert werden.