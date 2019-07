Mit Mark Forster trat am Sonntagabend einer der bekanntesten deutschen Popsänger auf dem Balinger Marktplatz-Open-Air auf.

Mark Forsters Performance stellte zudem die letzte des musikalischen Konzertwochenendes dar. Weit im Voraus waren alle Karten für Forsters Auftritt vergriffen. Als Vorgruppe stand der junge Sänger Lutz Rode auf der Bühne, der mit seinen ausgefallenen Popsongs begeistern konnte.

Grandioser Open-Air-Abschluss

Danach war Forster an der Reihe und zog das Publikum ab dem ersten Schritt auf die Bühne in seinen Bann. Als Intro stimmte der 35-jährige Interpret seinen Hit „Flash mich“ an, dessen Refrain von den zahlreichen Zuschauern gesungen als Echo über den Marktplatz hallte. Fans aller Altersklassen stimmten durchgängig lautstark zu Forsters Popsongs mit ein und wurden auch aktiv in die Performance einbezogen. Ein grandioser Open-Air-Abschluss.

