Engstlatt Noch ein Flicken: Nachts gilt auf der B27 Tempo 120

Engstlatt / Klaus Irion

Nachts 120, tagsüber 130 auf Höhe Engstlatt: Balingen nimmt den modifizierten Kompromiss zum Tempolimit auf der Bundesstraße 27 an.

Der Höchstgeschwindigkeits-Flickenteppich auf der B 27 zwischen Balingen-Süd und Bodelshausen wird noch einmal erweitert.

Um den verärgerten Anwohnern in Engstlatt entgegenzukommen, hat der Balinger Unternehmer Albert Sauter den Kompromiss, den er als Kläger vor einigen Wochen mit den Vertretern des Landkreises sowie der Städte Balingen und Hechingen beim Verwaltungsgericht Sigmaringen vereinbart hatte, noch einmal modifiziert.

Demnach könnte die auf Höhe Engstlatt vorgesehene Geschwindigkeit von maximal 130 Kilometer pro Stunde in der Zeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr auf Tempo 120 reduziert werden. „Von mir aus könnte die Stadt diese Regelung aber auch schon von Balingen-Nord an vorsehen“, meinte Sauter auf Anfrage.

Balingens Oberbürgermeister Helmut Reitemann hat am Dienstagabend in der Weihnachtssitzung des Balinger Gemeinderats erklärt, dass die Stadt Balingen diesen modifizierten Kompromiss annehmen wird.

Das von der Verwaltung in Verkehrsfragen schon häufig kontaktierte Büro Kölz habe festgestellt, dass die Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit von 120 Kilometer pro Stunde auf 130 Kilometer pro Stunde „eine Lärmerhöhung in nicht wahrnehmbarem Umfang mit sich bringt“, so Reitemann.

Auch würden die Unfallzahlen prognostisch nicht gravierend steigen.

Diese Erkenntnisse und das Votum für den modifizierten Kompromiss wird die Stadtverwaltung am Mittwoch dem Landratsamt mitteilen. Denn dort hatte man in Sachen Annahme des Kompromisses oder Widerspruch gegen denselben abgewartet, wie Balingen sich verhält.

„Die Gespräche sind noch nicht beendet“, hatte Landratsamtssprecherin Patrizia Hirt am Dienstag erklärt. Der Landkreis ist für den B27-Abschnitt auf Gemarkung Bisingen zuständig. Dort soll weiterhin durchgehend Tempo 120 gelten.

Seit einigen Tagen geklärt war indes bereits der B 27-Streckenabschnitt auf Gemarkung Hechingen. „Die Stadt Hechingen hat dem vor Gericht gefundenen Kompromiss zugestimmt“, verkündete deren Pressesprecher Thomas Jauch.

Das heißt konkret, dass von Hechingen-Süd bis Hechingen-Nord Tempo 120 und von Hechingen Nord bis zum Ende des vierspurigen Ausbaus bei Bodelshausen kein Tempolimit gilt.

Für Kläger Albert Sauter war es nach eigenen Worten „wichtig, der im Bürgersinn besten Lösung Vorrang zu geben“. Und dies sei nun einmal der jetzt gefundene modifizierte Kompromiss.

Dafür verzichte er nun auch auf seine Kompromiss-Bedingungen, die da lauteten: Präsentation der von ihm angezweifelten absoluten Unfallzahlen durch das Landratsamt Balingen und Entschuldigung von Seiten des Ortschaftsrats Engstlatt für den Vorwurf der „Machenschaften“.