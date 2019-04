Der Alb-Lauchert-Ring bilanzierte das Zunftjahr 2018. Das Narrenmuseum in Hettingen erfreute sich zahlreicher Besucher.

Die nächste gastgebende Narrenzunft des großen Ringtreffens ist traditionell Ausrichterin der Hauptversammlung des Alb-Lauchert-Rings. Daher trafen sich zahlreiche Ringmitglieder im Vereinsheim der Narrenzunft Schloßbergturm in Ebingen. Nach Begrüßung und Totenehrung folgte eine Rückschau des Ringpräsidenten Anton Blau auf das zurückliegende Narrenjahr, das sich nicht nur auf Fasnetsaktivitäten beschränkte. Beispielsweise das Museumsfest im Hettinger Narrenmuseum konnte zahlreiche Gäste und Besucher verzeichnen. Museumspräsident Klaus Gluitz berichtete von einer positiven Situation des Narrenmuseums in Hettingen hinsichtlich Finanzen, Besucherzahlen und Aktivitäten. Es folgten die Berichte der Schriftführerin Marianne Ahrens und des Kassierers Werner Leipert. Die tadellose Führung der Vereinsfinanzen wurde von Regina Fischer und Wolfgang de Temple attestiert, ehe Ehrenzunftmeister Martin Will die Entlastung des gesamten Ringrats herbeiführte. Es folgte die Neuwahl des kompletten Vorstands. Da sich die bisherigen Amtsinhaber zur Wiederwahl stellten, war dieser Punkt schnell einstimmig abgearbeitet. Lediglich der zweite Kassenprüfer wurde neu bestellt, Gabi Schneider von der Binger Narrenzunft wird dieses Amt künftig für Wolfgang de Temple, ebenfalls aus Bingen, ausführen. Neu dazu gekommen ist das Amt der Pressesprecherin, das künftig von Sabine Bingel von der Narrenzunft Veringenstadt bekleidet wird.