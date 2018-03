Ebingen Neuer Verwaltungstrakt für Rathaus geplant

© Foto: Holger Much

Ebingen / Holger Much

Die Idee eines Glashauses bleibt in der Schublade.

. Die „Akropolis“ – der U-förmig angeordnete Bereich des Ebinger Rathauses – war bereits vor vielen Jahren Zentrum spannender Überlegungen. Damals, 2009, noch zu Zeiten von Baubürgermeister Rainer Mänder, dachte man an einen spektakulären Glasanbau an der Stelle der „Akropolis“ genannten Freifläche zwischen Rathaus und Anbau. Er sollte den gesamten Akropolisbereich umfassen und als Zentrum einen neuen, verglasten Sitzungssaal für Gemeinderat und Ausschüsse beinhalten.

Zudem sollte auch ein großes Bürgerbüro mit Touristinformation eingerichtet werden. Überdies war Teil der Überlegungen, mit einem sechsgeschossigen Anbau an den Ostflügel des Rathauses das Zwischengebäude Kirchengraben 17 zu ersetzen.

Bisher wurden diese Überlegungen nicht umgesetzt. 2010 beschloss der Gemeinderat zwar, das Rathaus-Hauptgebäude zu sanieren, ebenso das Eckhaus Kirchengraben 15, und das Zwischengebäude Kirchengraben 17 nicht abzureißen. Für alles andere war damals jedoch kein Geld da.

Klimatisch völlig ungeeignet

Nun denkt Oberbürgermeister Klaus Konzelmann an eine nüchterne Version der damaligen Planungen. Und zwar, wie er berichtet, aus einem pragmatischen Grund: „Das Arbeiten in diesen Räumen kann klimatisch wirklich mehr als unangenehm sein“, so der Albstädter Rathauschef.

Kurz nach seiner Wahl, berichtet Konzelmann, habe man ihn durch das gesamte Rathaus geführt. Und in dem Anbau sei es damals im Sommer unglaublich heiß gewesen, erinnert er sich.

Nun stellt sich Konzelmann einen schlichten und zweckmäßigen Anbau vor, der nicht nur klarer strukturiert und energetisch auf der Höhe ist, sondern eben auch klimatisch so, dass die Rathausmitarbeiter im Sommer nicht schwitzen und im Winter nicht frieren müssen. Ein genauer Zeitplan für das Vorhaben besteht noch nicht.