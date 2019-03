Zollernalbkreis Neuer Doc verzweifelt gesucht

Zollernalbkreis / Harald Ritter

Wie steht es um die medizinische Versorgung im Zollernalbkreis? Viele Hausarztpraxen finden keinen Nachfolger.

Die Zeit des Wartens ist manchmal eine Zeit des inneren Leidens: Jochen Arno, Bürgermeister in Rietheim/Weilheim, ist sich keiner Mühe zu schade, alle Hebel zu bewegen, um die vakante Hausarztpraxis in der wirtschaftlich kerngesunden Doppelgemeinde wieder zu besetzen.

Im vergangenen Jahr stand an den Hauptzufahrtsstraßen ein fast schon flehendes Schild mit dem Hilferuf „Arzt gesucht“. Das Ergebnis beschreibt Jochen Arno als ernüchternd: Es gab einen Anruf, eine konkrete schriftliche, letztlich erfolglose Nachfrage, das war’s.

Für junge Allgemeinmediziner scheine selbst der prosperierende und kulturell reizvolle wie freizeitorientierte, ländliche Raum mit der Nähe zum Bodensee, zur Schweiz und zu Österreich wenig anziehend. Mit dieser Erfahrung befindet sich Arno in bester Gesellschaft.

Monique Adrian, Bürgermeisterin in Dotternhausen, sucht seit drei Jahren die Hausarztpraxis im Ort – Räume vorhanden – neu zu besetzen, nachdem der bisherige Arzt die Praxis unverhofft schloss.

Das daraus erwachsende, besondere Problem in Dotternhausen und den Drei-D-Gemeinden (Dormettingen, Dautmergen und Dotternhausen): Wo kein archivierter Patientenbestand existiert, wird der Findungsprozess für einen Allgemeinmediziner eher zur Farce.

„Sonne“ setzt Zeichen

Klein und fein liegt die Gemeinde Dautmergen im schönen Schlichemtal. „Mit 425 Einwohnern sind wir die kleinste Gemeinde im Zollernalbkreis und zählen zu den kleinsten, selbstständigen Gemeinden im Lande Baden-Württemberg. Wir sind stolz darauf, dass wir zu allen Zeiten unsere Selbstständigkeit verteidigen und ein eigenes Rathaus, einen eigenen Gemeinderat, einen eigenen Bürgermeister und die eigene Haushalts- und Investitionshoheit behalten konnten“, schreibt Bürgermeister Hans Joachim Lippus auf der Homepage seiner Gemeinde.

Fein, aber viel zu klein, um die Zulassung für einen Hausarzt zu erhalten. Im Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schlichemtal, dem neben Schömberg die Gemeinden Dautmergen, Dotternhausen, Dormettingen, Hausen am Tann, Ratshausen, Weilen unter den Rinnen und Zimmern unter der Burg angehören, bündelt man übergeordnete Aufgaben. Dazu gehört die hausärztliche Versorgung.

Der Weilener Bürgermeister Gerhard Reiner, Vorsitzender des Gemeindeverwaltungsverbandes, nimmt sich dieses Problems ebenfalls engagiert an, muss aber konstatieren, dass die Ergebnisse der Bemühungen mager ausfallen.

Gleichwohl habe man mit Hilfe des Nachbarschaftshilfevereins „Sonne“ ein Mobilitätsangebot auf die Beine gestellt, das älteren Bewohnern im Ort den Arztbesuch erleichtert. „Ein tolles Angebot, um das uns andere Gemeinde fast schon beneiden“, sagt Reiner.

In Schömberg dagegen ist die Welt mehr als in Ordnung. Bürgermeister Karl-Josef Sprenger kann auf eine Überdeckung bei den Hausärzten von 160 Prozent blicken, so die Statistik der Kassenärztlichen Vereinigung in Stuttgart auf Anfrage.

Das hat individuelle Gründe: Zum einen wurde ein Nachfolger für einen in Ruhestand gehenden Arzt gefunden. Zum anderen bauten ansässige Ärzte ihre Kapazität aus, indem sie über persönliche Kontakte Kollegen anwarben und Gemeinschaftspraxen aufzogen.

Das hat Strahlkraft: Die KV erweitert mit der (statistischen) Überbelegung von Allgemeinmedizinern deren Zuständigkeitsradius. Davon profitieren dann umliegende Gemeinden.

Verzwickte Situation

Ein Vorzeigebeispiel ist das Engagement von Dr. Imre Szentpéteri aus Wehingen, der mit zwei angestellten Ärzten weitere Praxen in Böttingen, Schörzingen und Obernheim unterhält.

Die Lösung schlechthin für die Hausarzt-Probleme im ländlichen Raum? Mitnichten! Denn die Regelungen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) sehen vor, dass die Summe der angebotenen Öffnungsstunden von Zweitpraxen die Summe der Öffnungsstunden der Hauptpraxis nicht überschreiten darf.

Dies bedeutet in der Folge eine Beschränkung auch der wirtschaftlichen Möglichkeiten engagierter Mediziner. Im Prinzip unverständlich vor dem Hintergrund, dass die KV die Beschränkung der Anzahl von Patienten, die eine Hausarztpraxis haben darf, vor rund einem Jahr aufgehoben hat.

Langer Atem versetzt Berge

Der Hausärztemangel im Südwesten bereitet der Kassenärztlichen Vereinigung zunehmend Sorgen. „Im Land haben wir im Moment 500 Praxen, die besetzt werden könnten, wenn wir denn Ärzte hätten. Und wir haben 1260 Ärzte, die älter als 65 sind und verzweifelt Nachfolger suchen“, sagte Vizechef Johannes Fechner genau vor einem Jahr dem SWR.

Die Veränderung zum Positiven tendiert zurzeit (noch) gegen Null. Den Universitäten warf der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der KV Baden-Württemberg vor, die Allgemeinmedizin als „Königsdisziplin in der Medizin“ lange vernachlässigt zu haben.

Neue Praxismodelle gewinnen an Bedeutung: Die „Medicus Eifeler Ärzte eG“ mit Sitz in Bitburg (Rheinland-Pfalz) hat mit 13 Genossen – allesamt Ärzte – ihren Betrieb aufgenommen. Doch es bedurfte eines langen Atems.

„Seit Ende 2016 haben wir versucht, für unsere Genossenschaft eine Medizinische-Versorgungs-Zentrum-Zulassung zu erreichen“, schreibt Dr. Michael Jager auf der Homepage. Obwohl seit 2012 als Rechtsform für eine MVZ Trägergesellschaft möglich, wurden Zulassungen für Genossenschaften bisher nicht erteilt.

Grund war meist die Auseinandersetzung um die Frage der Absicherung von möglichen Regressforderungen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und der Krankenkassen.

Auf Intervention der Politik aus Land, Kreis und Stadt habe Gesundheitsminister Jens Spahn die Rechtslage eindeutig zugunsten der Genossenschaft klargestellt. Am 2. Januar 2019 konnte in Bitburg das Versorgungszentrum eröffnen.

Neue Modelle braucht das Land

Könnte dies auch ein gutes Beispiel für Meßstetten sein, wo gerade über die Immobilie entschieden wird, in der das neue medizinische Zentrum der Benevit-Gruppe des Burladinger Investors Kasper Pfister untergebracht werden soll?

Den Mittelzentren geht's keinen Deut besser

Situation Wer glaubt, Mittelzentren wie Balingen oder Albstadt sind bei der Versorgung mit Hausärzten besser aufgestellt als der ländliche Raum, irrt.

Laut Kassenärztlicher Vereinigung sehen die Richtlinien vor, dass bundesweit auf 1671 Einwohnern ein Allgemeinmediziner zu kommen habe.

Auf Basis diese Schlüssels erreicht Albstadt (zurzeit 40 Allgemeinmediziner) eine Abdeckung von rund 91 Prozent (hier fehlen rein rechnerisch 8,5 Hausärzte), in Balingen (zurzeit 29 Hausärzte ansässig) sind es rund 84 Prozent, was eine Unterdeckung von rund neun Ärzten entspricht.

Diese Daten gab Swantje Middeldorff, Referentin Mitgliederkommunikation der KV Baden-Württemberg, auf Anfrage bekannt.