In Sachen Musikfestivals könne Albstadts Kulturpalette durchaus noch die ein oder andere Farbe vertragen, sagt der Ebinger Gastronom, Bernd Gompper.

„Albstadt“, sagt „Trödler“-Wirt Bernd Gompper, „ist die größte Stadt im Kreis, liegt inmitten wunderbarer Natur und punktet mit hochkarätigen Radveranstaltungen.“ In Sachen Musikfestivals jedoch, sagt der erfahrene Ebinger Gastronom, könne Albstadts Kulturpalette durchaus noch die ein oder andere Farbe vertragen.

Die Idee eines mehrtägigen Open Airs schwirrt dem Musikfan schon seit einigen Jahren im Kopf herum. Dieses Jahr nun macht er Nägel mit Köpfen. Drei Tage lang, vom 19. Juli bis 21. Juli, lockt rund um die Eisenbahnbrücke in der Unteren Vorstadt ein abwechslungsreiches Programm. Daher trägt das „1. Trödler Albstadt Festival“ auch den Titel „Under the Bridge“. Am Freitag, 19. Juli, wird die Albstädter Band „The Dewy Lilies“ auftreten. Am Samstag, 20. Juli, spielt „Heaven in Hell“ aus dem Schwarzwald. Die Gruppe hat sich mit ihrer großen Bühnenshow auf den Rock der 80er Jahre spezialisiert: Etwa Journey, Mike Oldfield oder Foreigner.

Am Sonntag ist der Eintritt frei, denn da wartet ein abwechslungsreiches Familienprogramm auf große und kleine Besucher. Der Tag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst, von 11 Uhr bis 14 Uhr ist ein Frühschoppen mit der Band „Luschtige Schwoba“, einer Abteilung der Stadtkapelle Ebingen, geplant. Ab 14 Uhr tritt das Duo „Smith & Hughes“ aus Balingen mit Folk, Blues und Rock auf.

Wie Bernd Gompper sagt, soll das Albstädter Festival künftig alle zwei Jahre stattfinden. Während es dieses Mal noch allein von ihm auf die Beine gestellt wird, ist bereits schon angedacht, dass in ­den kommenden Jahren die Stadt als Partner mit im Boot sitzen soll.