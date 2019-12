Laut eines Postings auf der Facebookseite des Café Noahs, mit dem sich die bisherigen Eigentümer „nach monatelangen Gerüchten“ an die Öffentlichkeit wenden, übernimmt die Familie Aberle das Zepter in dem Café am Kreisverkehr in der Friedrichstraße.

Demnach sei alles unterschrieben und die Übergabe in den letzten Zügen. Für die Gäste soll sich mit der Übergabe nach den Betriebsferien am 3. Januar nichts merklich ändern, heißt es in dem Posting.

Das Team, das Konzept und der Name würden dieselben bleiben.

