Neckar-Alb regenerativ in Balingen

Die Landesregierung hat aufgrund des Coronavirus bis auf Weiteres alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen verboten. Die Veranstalter der „Neckar-Alb regenerativ“ reagieren und sagen die Messe ab, die am Wochenende in der Volksbankmesse in Balingen hätte stattfinden sollen. Der aktuelle Stand.