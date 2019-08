Lauer Sommerwind fegt über ein Kleefeld in Ostdorf, zahlreiche Insekten laben sich an den blühenden Pflanzen, außer dem leisen Rascheln der Wiese ist nichts zu hören. Gestört wird diese idyllische Szenerie urplötzlich von dem Mähwerk des Bauern, dem das Ostdorfer Kleefeld gehört, und dahin ist das einstige Labsal vieler Insekten.

Ein ansässiger Imker beobachtete das Geschehen und zeigte sich empört über die temporäre Zerstörung, woraufhin er sich beim Landratsamt über die Legitimität des Vorfalls informierte. Der Landwirt habe jedoch absolut im Recht gehandelt, da die Wiese in seinem Besitz ist und er demnach mähen könne, wie und wann er möchte, so die Behörde.

Imker sind besorgt

Dennoch zeigen sich Imker im Umkreis besorgt über solche Situationen, da den Insekten und insbesondere den ohnehin gefährdeten Bienen eine wichtige Nahrungsquelle genommen wird. Verschwinden pollen- und nektarspendende Pflanzenarten aus dem Landschaftsbild, dezimieren sich die Bienenbestände, und die Bestäubung der darauf angewiesenen Blüten verringert sich.

Im Zollernalbkreis sind momentan zwar rund 5000 Bienenvölker gemeldet, und in den vergangenen Jahren gab es keinen (bekannt gewordenen) durch Pflanzenschutzmittel verursachten Bienenschaden, jedoch ist ein allgemeiner bundesweiter Rückgang vieler Wildbienenarten ökologisch und ökonomisch deutlich spürbar.

Was kann man also als Einzelperson tun, um dem Schwinden der schwirrenden Arten vorzubeugen? „Wenn wir unsere Hausgärten etwas naturnäher bewirtschaften würden, gäbe es eine größere Vielfalt an Blühpflanzen“, erklärt Friedrich Scholte-Reh, Vorsitzender des Imkervereins Balingen-Geislingen-Rosenfeld. Dadurch könnten Gärten zu Ersatzlebensräumen für Bienen, Hummeln und weitere Insektenarten werden. Hierzu sei es jedoch nötig, dass auf die Anlage sogenannter Steingärten verzichtet wird, so Scholte-Reh. Auch sollten chemische Behandlungsmittel nicht zum Einsatz im heimischen Garten kommen, da diese sonst ebenso zur Gefahr für Bienen und sonstige nutztragende Insekten werden.

Das Landratsamt empfiehlt gleichermaßen, viele unterschiedliche und heimische Kraut- und Straucharten anzupflanzen. Dies fördere die allgemeine Artenvielfalt im Garten, nicht nur bei Wildbienen, wie Marisa Hahn, Pressesprecherin des Landratsamtes, erläutert. „Eine sinnvolle Maßnahme kann auch das Aussparen kleinerer Flächen beim Mähen des eigenen Gartens sein“, führt Hahn aus. Die so entstehenden Miniwiesen könnten sich innerhalb eines Jahres in wertvolle Nahrungsflächen für viele Wildbienenarten entwickeln.

Eine weitere Option stelle auch die Anlage einer offenen Bodenstelle dar, da viele Wildbienen auch im Boden nisten. „Hier reicht schon das Abtragen der Grasnarbe oder das Aufschütten von Sand- oder Lehmgemischen auf einer Fläche von 50 auf 50 Zentimetern“, beschreibt Marisa Hahn die unkonventionelle Maßnahme.

Auch das Bereitstellen von Nisthilfen könne sinnvoll sein, jedoch sollten hier auf die gängigen Nisthilfen aus Baumärkten verzichtet werden, da diese oftmals nicht den Ansprüchen der Wildbienen genügen. Hierzu könne man sich ausreichend im Internet informieren und gegebenenfalls in Erwägung ziehen, den Wildbienen einen solchen Unterschlupf zu bieten.

Wie oft muss man denn mähen?

Die Vertreter des örtlichen Imkervereins haben indessen um ein Gespräch mit Vertretern des Landwirtschaftsamtes und dem Bienensachverständigen des Regierungspräsidiums gebeten, um Handlungshilfen für Landwirte und Imker ausarbeiten zu können. „Es muss überlegt werden, wie oft im Jahr Grünlandflächen gemäht werden sollen, wo die steigenden Güllemengen hin müssen und so weiter“, kommentiert Scholte-Reh.

Und weiter: „Wenn es unseren Bienen schlechter geht, stehen wir Imker im Hintergrund, um notfalls einzugreifen. Dies ist aber bei wilden Insektenarten nicht der Fall.“