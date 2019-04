Für Tailfingerin Helene Eisele brach 2016 eine Welt zusammen: Von einer Minute auf die andere stand sie vor dem Nichts.

Der 10. Dezember 2016 ist ein Tag, der für Helene Eisele ganz harmlos begann, dann aber in einer privaten Katastrophe endete. Sie war an diesem Tag mit ihrem Sohn Manuel zu einem Familienfest gefahren, ihr Ehemann war zuhause geblieben. „Als die Polizei uns bei dem Fest anrief und uns informierte, dass unser Haus brennt und wir gleich hinkommen sollen, habe ich zuerst gar nicht realisiert, was passiert ist“, erzählt Helene Eisele.

Vor Ort im Tailfinger Wohngebiet „Unter Nank“ angekommen, war sie schockiert. Eine heftige Explosion, bei der tragischerweise ihr Ehemann ums Leben gekommen war, hatte das Haus in eine Brandruine verwandelt.

Auch heute noch, zweieinhalb Jahre später, ist vieles von dem, was an jenem Tag geschah, nach wie vor unklar. Hat ihr Ehemann die Explosion vorsätzlich verursacht? „Fakt ist, dass man Benzinkanister gefunden hat und Benzin verleert wurde“, sagt Helene Eisele, „aber es gibt laut Kriminalpolizei keinen stichhaltigen Beweis dafür, dass mein Mann das Feuer absichtlich gelegt hat.“

Trotzdem habe sie kein Geld von der Versicherung bekommen. „Sie berufen sich darauf, dass es sich um Vorsatz handelt, wofür es aber eben keinen Beleg gibt“, betont Helene Eisele. „Man hat mir geraten zu klagen, aber das Geld habe ich nicht.“ Sie rechnet im Falle einer Klage mit Kosten in Höhe von 30 000 Euro. „Die Bank gibt mir das Geld nicht, und auch irgendeine Art von Prozesshilfe bekomme ich nicht.“ Als Problem kommt hinzu, dass die Versicherungspolice nur auf ihren Mann lief. Das Haus habe beiden je zur Hälfte gehört. „Meine Hälfte ist gar nicht versichert gewesen“, sagt Helene Eisele und kritisiert, dass sie beim Abschluss der Versicherung auf diesen Umstand nicht hingewiesen worden sei.

Zwar hat Helene Eisele mittlerweile eine kleine Mietwohnung gefunden, in der sie jetzt lebt, und sie hat Arbeit. Schulden belasten sie. Unter anderem muss sie Anwaltskosten begleichen und einen Kredit zurückzahlen. „Allerdings darf ich nur 450 Euro verdienen, sonst wird die Rente, die ich von meinem Mann bekomme, gekürzt.“ Wie sie so jemals Geld für eine Gebäudesanierung zusammenbekommen soll, ist ihr ein Rätsel.

Das Ehepaar hatte das Haus 2001 gekauft. „Wir haben damals alles neu gemacht und alles in das Haus gesteckt.“ All das ist jetzt jedoch für Helene Eisele nur noch eine Erinnerung. Das Haus ist unbewohnbar. Im Inneren ist alles verkohlt, die Brandschäden sind nicht entfernt worden. „Ich habe das Geld dafür einfach nicht“, bedauert die Tailfingerin.

Dankbar ist sie für die Hilfe von Nachbarn, Freunden und Bekannten, die sie nach dem Schicksalsschlag tatkräftig, auch mit Geldspenden, unterstützten. „Ich hatte ja nichts mehr, keine Kleidung, kein Waschzeug, alles war kaputt“, sagt sie. Übergangsweise stellte ihr eine Bekannte eine Bleibe zur Verfügung, damit sie nicht auf der Straße saß.

Licht am Ende des Tunnels sieht sie immer noch nicht. „Ich fühle mich total allein gelassen und weiß nicht, wie ich das stemmen soll.“ Was ihr auf der Seele liegt: „Das Haus müsste ausgeräumt und die ganzen verbrannten Sachen fachgerecht entsorgt werden“, sagt sie. „Aber ohne Hilfe schaffe ich das nicht.“

Die Situation, sagt Helene Eisele, sei deprimierend. Zermürbend. Inzwischen hat sie sich schweren Herzens entschieden, das Haus zu verkaufen. Sie hofft, dass sich ein Käufer findet, der einen angemessenen Preis bezahlt. „Die Lage ist super, es ist ruhig und sonnig.“