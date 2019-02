Zollernalbkreis Müllabfuhr im Kreis könnte teurer werden

Zollernalbkreis / Daniel Seeburger

Der Kreis regelt ab 2021 die Müllentsorgung neu. Ob sich das auf die Müllgebühren auswirkt, ist wahrscheinlich.

Im Zollernalbkreis wird die Müllentsorgung neu aufgestellt. Am Montag hat der Ausschuss für Umwelt und Technik beschlossen, die Haus- und Biomüllabfuhr für den Zeitraum von 2021 bis 2023 sowie die Sammlung und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen für den Zeitraum von 2020 bis 2027 auszuschreiben.

Der derzeitige Auftragswert für die Neuausschreibung der Haus- und Biomüllabfuhr beläuft sich auf rund 2,2 Millionen Euro jährlich. Friedrich Scholte-Reh, Leiter des Abfallwirtschaftsamts, führte aus, dass die Hausmüllabfuhr seit nunmehr acht Jahren sehr gut laufe.

Für den neuen Abfuhrvertrag geht die Kreisverwaltung von deutlich steigenden Sammelkosten aus. Ob sich das auf die Müllgebühren auswirkt, wurde am Montag zwar nicht angesprochen, ist aber nicht unwahrscheinlich. Die Behälter müssten nicht zwingende ausgetauscht werden, bestätigte Scholte-Reh auf Nachfrage von Kreisrat Josef Ungermann (CDU).

Bei der Papierverwertung würden in Zukunft die Einnahmen die Ausgaben nicht mehr überschreiten, führte der Abfallwirtschaftsamtsleiter aus. Der Vergabewert hier liegt bei 950.000 Euro. Man sei weiter bestrebt, dass die Vereine Altpapier sammeln, aber auch hier sei die Bereitschaft geringer geworden. Letztlich werden noch über 200 Sammlungen jährlich von Vereinen durchgeführt.

Schon jetzt will die Verwaltung die Verbrennung des Restabfalls für den Zeitraum von Juni 2025 bis Dezember 2035 neu ausschreiben. „Das ist der größte Brocken“, erklärte Landrat Günther-Martin Pauli.

Rund 2,5 Millionen Euro kommen hier jährlich auf den Kreis zu. Die Vertragdauer beträgt nur noch zehn Jahre und schon sechs Jahre vor Vertragsbeginn wird die Maßnahme ausgeschrieben.

Davon erhofft sich die Kreisverwaltung günstige Ausschreibungsergebnisse. Die Ausschreibung ist dann auf Baden-Württemberg beschränkt, da zwischenzeitlich der hier anfallende Restmüll nur innerhalb des Landes verwertet werden darf.

Da die Müllverbrennungsanlagen in Baden-Württemberg in den letzten Jahren zu wenig Kapazitäten hatten, wird der Restmüll des Zollernalbreises zum Großteil in Zürich verbrannt – rund 16.253 Tonnen von 16.559 Tonnen im vergangenen Jahr. Die Kosten hierfür: Rund 3,3 Millionen Euro.