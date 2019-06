Themen in diesem Artikel Bahnhofstraße

Damit das flächendeckende, schnelle Internet in Bodelshausen Einzug hält, legten die Kooperationspartner den Grundstein.

Der „große Tag“ war nun endlich da: So lange hatten die Vertreter der Gemeinde Bodelshausen und deren Kooperationspartner – Netze BW, Zollernalbkreis, Zollernalb-data und KommPaktNet – das neue, flächendeckende Breitbandnetz geplant und vorgestellt, am Dienstagabend griffen sie zu den Spaten und gaben den symbolischen Startschuss an einem der Multifunktionshäuser an der Bahnhofstraße. Bis Ende 2020 sollen die Arbeiten für das schnelle Internet abgeschlossen sein. Ab Sommer 2021 können die Einwohner (bis zu 50 Megabit pro Sekunde) und Gewerbetreibende (ein Gigabit/s) aus Bodelshausen schneller surfen.

„Das ist für eine attraktive Gemeinde wie Bodelshausen notwendig“, fand Karl Wolf, Hauptamtsleiter des Landratsamts Zollernalbkreis, der den Landrat Günther-Martin Pauli vertrat. Viele Wege führten nach Rom, und bei Bodelshausen sei dies in Bezug auf Breitband nicht das Deckungslückenmodell wie im Landkreis Tübingen, sondern das Betreibermodell, bei dem Kommunen ein eigenes Netz aufbauen. Da die privaten Telekommunikationsunternehmen immer wieder bei Markterkundungen durchblicken ließen, dass sie am Ausbau kein Interesse hätten, weil es sich wirtschaftlich nicht lohne, trat die Gemeinde als „Lückenbüßer“ auf. Durch den interkommunalen Zusammenschluss mit dem Zollernalbkreis gab es auch noch Zuschüsse vom Land (865 000 Euro). Die Gemeinde Bodelshausen wird 3,4 Millionen Euro in die gesamte Erschließung investieren.

„Breitband ist meiner Meinung nach eine Daseinsvorsorge und deshalb machen Sie das genau richtig“, sagte Ko-Geschäftsführer Michael Reiß von Zollern­alb-data. Die Firma aus Balingen wird die Trassen einrichten und direkter Ansprechpartner ab der Inbetriebnahme sein, wenn zum Beispiel Störungen auftreten sollten. Einziger Wehrmutstropfen war, dass sich so wenig private Haushalte entschlossen, den Glasfaseranschluss vom Verteiler bis zum eigenen Gebäude selbst zu übernehmen. Bürgermeister Uwe Ganzenmüller fand sich an den den Vorweihnachtstag 1912 erinnert.

Vor 107 Jahren wurden die Bodelshäusener bei einer Bürgerversammlung im Gasthaus zur Rose über die Elektrifizierung informiert. Damals bekundeten gerade einmal 22 Haushalte ihr Interesse an einer direkten Anbindung an das Stromnetz. „So selbstverständlich wie eine stetige Stromversorgung heute ist, so selbstverständlich werden ständig verfügbare, hohe Bandbreiten in wenigen Jahren sein – da bin ich mir sicher“, betonte Ganzenmüller. Was die jüngsten Gespräche über eine Teilnahme mit den Gewerbetreibenden betrifft, lag die Resonanz hierbei ganz anders. „Das Interesse ist sehr, sehr groß“, sagte der Bodelshausener Bürgermeister.