Der Verkehr in das Biosphärengebiet Schwäbische Alb und auf der Münsinger Alb werden weiter ausgebaut.

Das Land baut den touristischen Schienenverkehr im Rahmen einer Gesamtstrategie für das Biosphärengebiet auf der Münsinger Alb weiter aus. Dazu wird das Fahrplanangebot auf der Strecke von Ulm-Schelklingen nach Münsingen über Engstingen bis hin nach Gammertingen erweitert.

Eine Vergrößerung erfährt auch der Schülerverkehr auf der Albbahn. Dieser wird ganz neu auf der Bahnstrecke zwischen Engstingen und Gammertingen aufgenommen. Dazu wird am Schulzentrum in Engstingen ein neuer Haltepunkt gebaut.

In Anwesenheit des Verkehrsausschusses des Landtags unterzeichnete der Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Bündnis 90/Die Grünen) am Mittwoch in Münsingen den Verkehrsvertrag für das Vergabenetz 50 „Schwäbische Alb-Bahn und Amstetten-Gerstetten“. In dem Vertrag sind die genauen Rahmenbedingungen für die Erbringung des Verkehrs festgelegt.

Den Zuschlag im Vergabeverfahren erhielt das Unternehmen Schwäbische Alb-Bahn (SAB) bereits im April 2019. Die SAB mit Sitz in Münsingen betreibt den Schienenverkehr auf der Alb als Unterauftragnehmer der DB Regio. Minister Hermann sagte: „Für den Zugbetrieb auf der Alb ist das Unternehmen ein echter Glücksfall.“ Bernd-Matthias Weckler, Geschäftsführer der SAB, erklärte: „Die Vertragsunterzeichnung ist ein wichtiger Meilenstein vor der Betriebsaufnahme am 9. Juni. Hier liegen wir gut im Zeitplan.“

In Betrieb ab 9. Juni

Die Verbesserungen werden in zwei Stufen realisiert: Bereits im Juni 2019 wird der Fahrplan zwischen Münsingen und Ulm erweitert. Zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember wird die reaktivierte Strecke zwischen Engstingen und Gammertingen mit den neuen Bahnsteigen in Großengstingen am Schulzentrum und Trochtelfingen sowie dem Kreuzungsbahnhof Haidkapelle in Betrieb gehen. Das Netz 50 umfasst jährlich rund 228 000 Zugkilometer. SAB erbringt die Zugleistungen mit Dieseltriebwagen des Typs „NE 81“. Auf der Lokalbahn Amstetten-Gerstetten wird im Auftrag der SAB der bewährte Zugverkehr mit dem „Fuchs-Triebwagen“ der Ulmer Eisenbahnfreunde weitergeführt.