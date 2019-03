Insolvenz angemeldet Miller & Monroe pleite: Filialen in Albstadt, Balingen, Hechingen

Miller & Monroe pleite: Filialen in Albstadt, Balingen, Hechingen

Sigmaringen / Nicole Leukhardt

Das war ein kurzes Intermezzo: Die Modekette, die die Vögele-Filialen übernommen hatte, ist in Geldnot geraten.

Die Vidrea Deutschland GmbH mit Sitz in Sigmaringen hat am 1. März Insolvenz angemeldet. Dies geht aus den Bekanntmachungen des Hechinger Amtsgerichts hervor.

Bekannt ist diese Firma, die zur Vicotry & Dreams Gruppe mit Sitz in den Niederlanden gehört, durch ihre Mode-Einzelhandelskette Miller&Monroe, die erst im Herbst 2018 die Verkaufsfläche von Charles Vögele im Balinger City-Center und zwei Vögele-Filialen in Albstadt übernommen hatte. Auch im Kaufland in Hechingen ist Miller&Monroe vertreten.

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Jochen Sedlitz in Stuttgart bestellt.

Die Wirtschaftswoche berichtet von Zahlungsproblemen des Unternehmens, das etwa 170 Filialen in Deutschland betreibt und rund 1500 Mitarbeiter beschäftigt. Diese seien am Montag per E-Mail über die Insolvenz informiert worden.

Die Wirtschaftswoche zitiert daraus, dass ein Sanierungskonzept erarbeitet werden soll, „das darauf ausgerichtet sein wird, möglichst alle Arbeitsplätze zu erhalten“.

