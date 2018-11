Tieringen Mehr Bewegung im Büroalltag

Tieringen / Volker Schweizer

Der moderne Arbeitsplatz hat einen digitalen Coach. Die Politikprominenz ist von den neuen Produkten der Firma Interstuhl begeistert.

Menschen beim Arbeiten gesünder machen – dieses Ziel verfolgt das Unternehmen beherzt und mit hohem finanziellen Aufwand. Bei „Politik trifft Interstuhl“, einer neuen Veranstaltung des Familienbetriebes, durften Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, Bundestagsabgeordneter Thomas Bareiß und Landrat Günther-Martin Pauli Bekanntschaft machen mit dem nagelneuen Stuhl namens „PUREis3“ und dem Sensor S 4.0, der auch für ältere Modelle geeignet ist.

Bürojobs erfordern viel Sitzfleisch und wenig Bewegung. Rückenschmerzen und Verspannungen sind die Folgen. Das weiß man bei Interstuhl nicht erst seit gestern. „Wir haben sieben Jahre geforscht“, berichtete Helmut Link beim Besuch des Politiktrios. Bei der zu Ende gegangenen Fachmesse „Orgatec“, die Joachim Link als Riesenerfolg für das Unternehmen wertete, gab es die Neuheiten mit ihren außergewöhnlichen Namen zu sehen.

Kleines Workout

„PUREEis3“ ist ein Drehstuhl, der die Bewegungen des Sitzenden in alle Richtungen unterstützt, S 4.0 misst das Sitzverhalten und gibt gut gemeinte Tipps, nach längerem Sitzen doch mal wieder aufzustehen und ein kleines Workout zu machen.

Die Geschäftsführer stellten in der Arena auch weitere Formen für das gesunde Arbeiten in der Zukunft vor: Rückzugsbereiche, die schallisoliert sind, und die moderne Hollywood-Schaukel, auf der man entspannt kommunizieren kann. Flankiert werden die Marktneuheiten von einem von den Krankenkassen anerkannten und geförderten Bewegungsprogramm, das Kerstin Fecker präsentierte. Dem Landrat gefiel, was er sah und Probe sitzen durfte. Er will die nächste Gesundheitskonferenz seiner Behörde bei Interstuhl abhalten. Am liebsten hätte Pauli auch gleich Stühle für die Berufsschüler geordert.

Und auch die Wirtschaftsministerin erfüllte die Hoffnung der Interstuhl-Chefs nach mehr Engagement der Politik. Sie gehe davon aus, dass bald in Deutschland Verbundforschungsprojekte steuerlich absetzungsfähig seien. Das Land bringe sich auch in der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA), die sich auch mit dem Thema Rückengesundheit beschäftige, ein. Gerne nehme sie Vorschläge entgegen.