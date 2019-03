In allen sieben Wahlkreisen gehen Männer und Frauen bei der Wahl am 26. Mai für die Linke an den Start.

Die Linke tritt in allen sieben Wahlkreisen zur Kreistagswahl an. Bei der Nominierung am vergangen Freitag im Balinger Café La Gare erklärten sich zwölf engagierte Kandidatinnen und Kandidaten bereit, diese gesellschaftliche Verantwortung anzunehmen.

Für den Wahlkreis Albstadt treten an: Matthias Haug, Sven Scholz und Sybille Frey, für Balingen Jochen Lange und Wolfgang Pinkwart, für Hechingen Eberhard Jaensch und Toni Löffler, für Burladingen Anna Dörenkamp und Beate Knauer. Dazu kommen Sonja Wagner für Haigerloch/Bisingen, André Angele für Schömberg/Geislingen/Rosenfeld und Andreas Hauser für Meßstetten/Winterlingen.

Die Linke ist seit 2009 mit einem Mandat im Kreistag vertreten und steckt sich die weitere Präsenz im Gremium als Minimalziel. Inhaltliche Schwerpunkte sind:

● deutliche Verbesserungen bei den Unterstützungsangeboten für Menschen mit Behinderung,

● die Verantwortung des Landkreises bei der Schaffung bezahlbarer Wohnungen

● ein zuverlässigerer und günstigerer Öffentlicher Nahverkehr

● die wohnortnahe Gesundheitsversorgung mit dem Zollern­alb-Klinikum an zwei Standorten und der Förderung von Ärztehäusern

● soziales und menschenwürdiges Behördenhandeln.

Landesgeschäftsführer Bernhard Strasdeit führte in der Nominierungsversammlung aus, dass sich die Linke in den städtischen Zentren mittlerweile recht gut etabliert habe, sich aber in den ländlichen Kommunen immer noch sehr schwer tue. Deshalb sei er sehr froh, dass sie im Zollernalbkreis vertreten ist und dass das Engagement weitergehe.

Kreisrat Andreas Hauser berichtete von seinem bisherigen Wirken im Gremium und darüber hinaus. Als Einzelkämpfer seien die Möglichkeiten ziemlich eingeschränkt, dennoch bestünden genügend Wirkungsmöglichkeiten. So könne er inzwischen eine offenere Grundhaltung gegenüber sozialen Fragen im Kreistag selbst, aber auch in den Behörden feststellen. Hauser wirkte dabei mit, dass Förderanträge durchgingen und konnte in zahlreichen Einzelanfragen weiterhelfen. Eine soziale Stimme, so hielt er fest, sei enorm wichtig, damit die Sorgen und Nöte derer überhaupt angesprochen werden, die ansonsten viel zu leicht vergessen würden. Viel besser noch als bisher wäre dies mit mehreren Köpfen oder gar als Fraktion zu machen.

Es gebe, so Andreas Hausers Fazit, noch sehr viel zu tun, zumal sich die Kreisverwaltung viel zu oft am gesetzlich vorgegebenen Minimum orientiere, anstatt auch mal freiwillige Akzente zu setzen.