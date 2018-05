Mössingen Lindenhof zeigt peppiges Strukturwandel-Drama

Mössingen / Kathrin Kipp

Was ist ein Bergarbeiter mit Zukunft? Eine scheiß Fata-Morgana“. Tja, „Kohle ist ein Fossil“, deshalb sollte der Klimakiller unter der Erde bleiben, da sind sich fast alle einig. Außer die Bergarbeiter natürlich, die dadurch Job, Identität, Heimat und Staublunge verlieren. Mark Hermann hat ihnen in den Neunzigern eine Tragikomödie gewidmet, die Paul Allen fürs Theater umgeschrieben hat: ein britisches Stück, das exemplarisch für den globalisierungsbedingten Strukturwandel in vielen Branchen steht und von den Melchingern bei den diesjährigen Ruhrfestspielen zum Thema „Heimat“ mit Schwerpunkt „Ende des Steinkohlebergbaus“ präsentiert wird. Das aber auch mit einer großen Portion cineastischer Rührseligkeit daherkommt. Die wird in der Lindenhof-Version dadurch etwas ausgeglichen, dass eine echte (Bergwerks-)Blaskapelle aufspielt: die Melchinger Lauchert-musikanten, die der auf authentische Gefühle bedachten Inszenierung von Christoph Biermeier ordentlich Pfiff verleihen. Und so ist es ein toller Effekt, wenn die Brass-Band unter Nebel, mit Grubenlampen, verkohlten Gesichtern und Bergarbeiterkluft durch die Nacht streift. Oder um die Drehbühne in (Stollen-)Gerüstoptik (Ausstattung: Claudia Rüll Calame-Rosset) marschiert. Das hat man auch nicht alle Tage und passt außerdem hervorragend in den industriehistorischen Rahmen der Mössinger Pausa-Bogenhalle, wo ja einst auch die Textilindustrie den Bach hinunter ging.

Die „Grimley Colliery Band“ nimmt mit ihrer schmissigen und gefühlvollen Marschmusik nicht nur regelmäßig an landesweiten Wettbewerben teil und kippt sich dabei ordentlich einen hinter die Binde, sondern steht als Kapelle für genau die Werte, die auch die stolzen Stollies für sich reklamieren: Ehre, Zusammenhalt, Solidarität, Mut und Tapferkeit: „You‘ll Never Walk Alone“ singt man am Ende inbrünstig und pathetisch in den Nachthimmel: ein sentimentales Männerding, das natürlich schwerst am Bröckeln ist, als sich die Arbeiterschaft zwischen Abfindung oder Weiterzechen entscheiden soll. Ein echter Kumpel lässt sich nicht bestechen. Oder etwa doch? Ist es überhaupt erstrebenswert, täglich für fast keine Kohle Leib, Leben und Lunge zu riskieren? Aber was sind die Alternativen? Jedenfalls stehen alle mächtig unter Druck, zumal auch noch die Frauen, denen die Autoren nicht unbedingt vielschichtige Rollen zugedacht haben, an allen Ecken und Enden massiv Stress machen. Vor allem Phil (Gerd Plankenhorn) ist als einstiger Streikheld hoch verschuldet, steht unter dem Dirigentenstab seines diktatorischen Vaters und unter der Pantoffel seiner nervigen Frau: Kathrin Kestler hat die undankbarste Opfer-Rolle im Stück, mit Baby im Arm muss sie ständig jammern, den Kinderwagen über die Bühne schieben und ihren Mann um Kohle anbetteln. Der will‘s allen recht machen, probiert sich noch als Clown, scheitert aber kläglich. Peter Höfermayer (Jim) und Franz Xaver Ott (Harry) versuchen ebenfalls auf Druck ihrer Frauen (Carola Schwelien und Linda Schlepps), der teuren Sinnlosigkeit der Kapelle zu entrinnen. Ihre Frauen finden dann aber als Staubwedel-Cheerleader ihren Spaß und liefern sich mit den Jungs diverse Sauf- und Raufszenen. Linda Schlepps stachelt als örtliche Jeanne d‘Arc die Männer immer wieder zum Widerstand auf, obwohl sie schon längst keine Lust mehr auf die tägliche Angst um ihren Kohlenmann hat, wo der Lohn ja nicht einmal für den Kapellenmitgliedsbeitrag reicht. Und so müssen die Figuren nicht nur mit jeder Menge existenziellem Druck, sondern auch mit vielen Widersprüchen zurechtkommen. Mona Weiblens Gloria wiederum hat es geschafft, die sterbende Region zu verlassen und etwas aus ihrem Leben zu machen, kommt aber zurück, um mit ihren Rentabilitäts-Gutachten den Kumpeln zu helfen. In die Kapelle führt sie sich mit einem äußerst sahnigen Alt-Saxophon-Solo ein, wird dann aber als Vertretung des Managements mit Schimpf und Schande bedacht. Rahul Chakraborty muss als ihre Jugendliebe Andy oft den Beleidigten spielen. Bernhard Hurm als eiserner Kapellmeister mit Staublunge versammelt mit seinen Angstaugen die ganze Tragik der Region in seinem Blick. Das Stück ist ganz auf Betroffenheit ausgelegt. Andererseits ist ja die Kohle ein hochsubventionierter Klimakiller, worüber uns immer wieder eine Stimme aus dem Off aufklärt: Noch mehr Widersprüche. Musik ist da keine Lösung, das weiß auch der sterbende Dirigent. Aber schön ist sie doch, und nicht nur dafür gab es bei der Premiere sehr viel Applaus.

Info Weitere Spieltermine sind heute, Samstag sowie am 2., 3., 7., 8., 15. und 16. Juni, Mössingen, Pausa, jeweils 20 Uhr. Dauer: 2,5 Stunden inklusive Pause.