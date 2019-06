Die Melchinger Bühne tritt bei den Hamburger Privattheatertagen mit ihrem Wirtshaus-Stück „Chaim & Adolf“ vor die Jury.

Die reisende Jury der Hamburger Privattheatertage hat erneut eine Theater-Lindenhof-Produktion eingeladen. Am 15. und 16. Juni werden die Melchinger das moderne Stück „Chaim & Adolf“ in den Hamburger Kammerspielen zeigen.

Das versöhnliche Werk aus der Feder von Stefan Vögel handelt von der Begegnung des Israeli Chaim mit dem Bauern Adolf. Die beiden treffen sich in einem Gasthaus – weshalb das Stück bisher ausschließlich in Kneipen und Gasthäusern aufgeführt wurde.

Nach und nach offenbart sich in der Handlung, dass die beiden Protagonisten viel mehr verbindet, als die Leidenschaft für das Schachspiel. Erzählt wird eine Liebesgeschichte in den Wirren des zweiten Weltkriegs. Chaim und Adolf entdecken darin immer mehr Gemeinsamkeiten.

Vermeintliche Gegensätze

Diese Geschichte von vermeintlichen Gegensätzen und echten Gemeinsamkeiten ist nicht nur clever und pointenreich, sondern, so war man der Ansicht, sie passt insbesondere gut in den Logensaal der Kammerspiele.

Dazu muss man wissen, im Logensaal des Hauses, das damals schon ein Theater war, hielt von 1904 bis 1937 die jüdische B’nai-B’rith-Loge ihre Sitzungen ab. Das Gebäude selbst hatte sich in den 1930er Jahren zu einem Zentrum der jüdischen Gemeinde entwickelt. 1941 wurde der jüdische Kulturbund von den Nationalsozialisten liquidiert und das Theater an die Stadt Hamburg zwangsverkauft. Am 11. Juli 1942 benutzte man den Ort als Sammelplatz für jüdische Bürger, die deportiert werden sollten. 375 Hamburger wurden in die Lagerhölle Auschwitz geschickt.

Doch damit ist die Geschichte der Spielstätte nicht zu Ende. 1945 öffnete das Theater wieder unter der Intendanz von Ida Ehre. Die Jüdin hatte die Haft im KZ Fuhlsbüttel überlebt. Im Zeichen der Hoffnung stellte sie die Wiedereröffnung der Kammerspiele unter die Idee eines „Theaters der Menschlichkeit und Toleranz“. Die Vergangenheit des Theaters und des Stücks passen daher in ihrer Versöhnlichkeit gut zusammen.

Die Melchinger sind gespannt, wie das Werk in Hamburg ankommt und sie hoffen natürlich, wie alle geladenen Privattheater, auf den Monica-Bleibtreu-Preis. Die Fans des Regionaltheaters von der Alb hoffen natürlich mit.