Zillhausen Leibssle kommt mit Bildungsauftrag

Zillhausen / Dennis Breisinger

Eckard Grauer ist ein Tausendsassa. Grauer ist nicht nur Musiker, Texter, Autor und zusammen mit Bernd Kohlhepp Mitglied des nach sieben Jahren Pause unlängst wieder auferstandenen Kabarettduos „Hämmerle & Leibssle“, sondern ist als Leibssle auch auf Solopfaden unterwegs. So auch am Samstag, als der Kabarettist in schwäbischer Mundart vor vollem Haus im „Old Riedi“ in Zillhausen auftrat.

Die zahlreichen Besucher zeigten sich begeistert. Leibssle kam mit einem Bildungsauftrag nach Zillhausen. „Nach dem Auftritt möchte ich, dass ihr irgendetwas von mir gelernt habt, ich weiß nur nicht was“, meinte Leibssle.

Leibssle ist ein richtiger Glücks­pilz. Als es trotz des Herausfindens „der richtigen Geschwindigkeit und des richtigen Radius, um nicht mehr nachzulenken“ beim Rückwärtsfahren im Kreisverkehr wider Erwarten doch kracht, kommt Leibssle ohne Strafe davon, meinte die Polizei, dass doch ein Stockbesoffener behauptet habe, da wäre ein anderer Verkehrsteilnehmer rückwärts im Kreisverkehr gefahren. Leibssle ist aber auch ein Alleswisser: Ohio, Iowa und Hawaii wurden seiner Meinung nach von Schwaben gegründet und Nevada von einer Reisegruppe aus Leipzig. Fehlende Toleranz kann man Leibssle wahrlich nicht vorwerfen. Die Tochter hätte auch einen Kriminellen als Freund anschleppen können, denn das sind ja „auch nur Menschen“ und Leibssle hat sogar die Zeugen Jehovas zu sich ins Haus gelassen und wollte mit ihnen ins Gespräch kommen. Doch vergeblich, „wir haben nichts zu sagen und sind eigentlich nur zum Klingeln unterwegs“, bekam Leibssle zu Gehör.

Zwei Leute machen Probleme

Mit zwei Leuten hat Leibssle so seine Probleme. Zum einen mit seiner Schwägerin Marlies, die blöder als fünf Meter Feldweg sei und bei ihrem großen Hobby Nordic Walking, scherzhaft von ihm als „betreutes Gehen“ verspottet, ohnehin nur abkürzen würde. Und sein Nachbar Zeeb, ein „gemeiner, hinterlistiger Dieb“, der aus dem Sperrmüll von Leibssle eine leicht kaputte Kuckucksuhr, bei der der Kuckuck nur noch einen Flügel hatte, entwendete. „Das Riesen-Granaten-Ober­arschloch Zeeb hat den anderen Flügel auch noch zerstört, hat daraus eine Wachteluhr gemacht, die der Tombola vermacht und meine Frau Lisbeth gewinnt die Wachteluhr auch noch.“

Leibssle kann man es nicht recht machen. Da erbt der Lump einen alten Borgward, drei Meter Brennholz und einen Weinberg und trotzdem ist der bekennende Biertrinker nicht zufrieden, denn „Bier löscht den Durst und erhält ihn gleichzeitig, Wein musst‘ halt genießen“. Mit Ausnahme des Stammtisches geht Leibssle nur selten aus, vor allem nicht mit seiner Frau Lisbeth, da die sich „immer anhören muss, wie Leibssle überall bewundert wird“.

Warum Lisbeth mit ihrer Häkelgruppe am internationalen Häkeltreffen in Berlin teilnimmt, um „im Frieden mit anderen den größten Topflappen der Welt mit 48 Quadratmeter zu häkeln“, kann er nicht verstehen. Doch eines kann Lisbeth sehr wohl – Kochen. Da Lisbeth momentan unterwegs ist, muss Veganerin Marlies den Kochlöffel schwingen.

Um Lisbeth wieder zur Rückkehr zu bewegen, hatte Leibssle mit dem Publikum eine „Ode für Lisbeth“ ins Leben gerufen. Mittels des Fußstapfens der „Buaba“ und des Klatschens der „Mädle“ wurde der Queen-Song „We will rock you“ kurzerhand vom begnadeten Sänger Leibssle in „Heid kochd mir mei Lisbeth“ umgetextet.